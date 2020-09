Super Mario Sunshine, quanto cambia su Switch? Vediamo il video comparativo

Uno dei titoli che troveremo all’interno del cofanetto Super Mario 3D All-Stars, che celebra i 35 anni di Super Mario proponendovi tre videogiochi in tre dimensioni tra quelli classici della saga, sarà Super Mario Sunshine. Il gioco, uscito originariamente su Nintendo GameCube nel 2002, è caratterizzato da atmosfere estive e da scenari da spiaggia, con Mario attrezzato di un peculiare strumento ad acqua che gli consentiva di godersi interazioni mai avute in precedenza nella saga.

Considerando che, quando ha annunciato il cofanetto, Nintendo ha parlato di adattamenti dei giochi agli standard di Switch, anche nel comparto tecnico, cosa possiamo aspettarci per Super Mario Sunshine? Quanto migliorerà la grafica, rispetto all’originale? A darci risposta è un video realizzato dal canale YouTube GameXplain, che mette i due giochi fianco a fianco.

A evidenziarsi è (ovviamente) una risoluzione più alta, che consente di avere scenari e genericamente texture molto più definite rispetto al passato, dando un colpo d’occhio di sicuro più gradevole.

Vi ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars arriverà su Nintendo Switch il prossimo 18 settembre e sarà acquistabile per un tempo limitato, sia in digitale che in formato retail: da fine marzo 2021, infatti, non sarà più disponibile – perché il compleanno di Mario sarà ormai stato celebrato.

Nell’attesa di saperne di più, vi raccomandiamo un tuffo nel passato con la nostra breve retrospettiva dedicata ai Super Mario in tre dimensioni.