È ufficiale! Nintendo annuncia Super Mario 3D All-Stars con il ritorno di Sunshine, 64 e Galaxy

Dopo le indiscrezioni di poche ore fa, è arrivata la conferma ufficiale! Con una comunicazione a sorpresa, Nintendo ha confermato l’arrivo di Super Mario 3D All-Stars, cofanetto che celebra i 35 anni di Super Mario proponendo una collezione degli episodi dell’era moderna su Nintendo Switch.

«Questa collezione racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di tre titoli di Mario in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy» ci spiega Nintendo nella sua nota ufficiale.

In questa versione, i giochi avranno una risoluzione maggiore rispetto agli originali, ma godranno anche di novità apposite per adattarsi al meglio a Nintendo Switch. Al suo interno troverete anche un lettore musicale in grado di riprodurre i brani di tutti e tre i giochi – anche a schermo della console spenta.

Super Mario Sunshine

Super Mario Galaxy

Super Mario 64

L’uscita del gioco è attesa per il 18 settembre, con i pre-ordini che sono aperti ufficialmente su eShop già da oggi. La disponibilità sarà limitata, sia in formato fisico che in digitale: potrete comprare Super Mario 3D All-Stars solo fino a marzo 2021.