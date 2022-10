Super Mario Bros. – Il Film, ma come fosse su Nintendo 64, è folle

Da poco è stato mostrato il primo trailer di Super Mario Bros. – Il Film, pellicola d’animazione dedicata all’idraulico più famoso del mondo.

Il lungometraggio con Chris Pratt come doppiatore del protagonista e ispirato alla serie di videogiochi Nintendo (che trovate su Amazon) promette davvero grandi cose per i fan e non solo.

Dopo il primo trailer con data di uscita i fan si sono davvero sbizzarriti, dando sfogo alla loro creatività con alcune trovate davvero esilaranti.

Tra queste, come riportato da Game Rant, l’idea di un appassionato, ossia quella di prendere una sequenza del trailer di Super Mario Bros. – Il Film e renderla in perfetto stile Nintendo 64.

Un fan ha infatti preso una scena in particolare del trailer del film dedicato Super Mario, la quale ha generato di base un gran numero di meme da parte di molti fan.

Si tratta dell’assalto di Bowser al Regno dei Pinguini, dove il Re dei Pinguini e il suo esercito, nonostante gli sforzi, risultano del tutto inefficaci contro il Re dei Koopa.

A questo segue la vittoria assolutamente unilaterale del Tiranno contro i suoi avversari. Ora, un animatore ha deciso di aggiungere qualcosa in più a questa particolare scena, ricreandola nello stile di Super Mario 64.

The Super Mario Bros Movie trailer but it looks like Mario 64 pic.twitter.com/aGX53P17rH — Coda (@codaanim) October 7, 2022

La clip è stata creata da un animatore 3D noto come Coda su Twitter. Si tratta di una breve frazione di video, ma che riesce in ogni caso a catturare a pieno il tono della sequenza vista nel trailer.

L’animazione utilizza i modelli originali dei pinguini di Super Mario 64 che compongono il suo esercito, oltre a rendere il Re Pinguino stesso caratterizzato da un abito e una corona unici.

Ma non solo: il video utilizza anche gli stessi effetti sonori e le stesse musiche di Super Mario 64, come le urla dei pinguini e la risata di Bowser.

Restando in tema, avete letto che Nintendo Switch Online si stia preparando non solo a migliorare l’emulazione dei suoi giochi gratis, ma addirittura a renderli superiori rispetto alle controparti sulle console originali?