Il film di Super Mario potrebbe aver trovato il suo Wario (o forse Waluigi)

Il film di Super Mario ha avuto finalmente un trailer, dopo una lunga attesa, e abbiamo cominciato a vedere di che pasta è fatta la produzione Illumination.

Il chiacchierato film con Chris Pratt come protagonista, che da Starlord dei Guardiani della Galassia (che trovate in Blu-Ray su Amazon) si veste virtualmente con salopette e baffi.

Qualche tempo fa lo abbiamo visto anche in azione potendo saggiare anche le interpretazioni degli attori, come Jack Black per Bowser, nel trailer del film che Nintendo ha finalmente mostrato.

Un trailer che, come qualcuno ha fatto notare, potrebbe aver copiato quello leggendario di Diablo 2.

Il cast del film di Super Mario è già notevole, con attori del calibro di Jack Black (Bowser), Chris Pratt (Mario,) Anya Taylor-Joy (Peach), e Charlie Day (Luigi), ma forse ci sono ancora delle sorprese.

Come riporta The Gamer, infatti, ci sono due star di Hollywood che dovrebbero ancora entrare all’interno del cast (ed essere annunciati).

E almeno una di queste sarebbe perfetta per interpretare Wario, o Waluigi.

Su Twitter è infatti apparso il curriculum di Colte Toto, un membro del reparto marketing di Illumination, le cui attività relative alla promozione del film citano attori mai annunciati prima.

