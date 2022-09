Suicide Squad, ex-autrice di Rocksteady rilancia le accuse di molestie

Tra le tante notizie che abbiamo dovuto dare dal mondo dei videogiochi ci sono anche quelle di molestie sessuali, e gli autori di Suicide Squad (Rocksteady Studios) non sembrano essere putroppo immuni.

Lo stesso team di sviluppo che ci ha donato la trilogia di Batman Arkham, che potete recuperare per intero su Amazon, sembra avere gli stessi comportamenti che abbiamo visto all’interno di tante aziende.

Tra i casi più imponenti ci fu senz’altro quello di Riot Games, che ha pagato per le azioni dei propri (ex) dipendenti più scorretti e sta guardando al futuro.

Più di recente, un po’ a sorpresa va detto, anche Quantic Dream si è ritrovata a dover affrontare accuse di comportamente disdicevoli, le cui conseguenze che stanno anche rovinando lo sviluppo di Star Wars Eclipse.

Come riporta Kotaku, è Rocksteady Studios a dover affrontare accuse di molestie sessuali stavolta, portate avanti da una ex-autrice di Suicide Squad.

Il titolo, annunciato tempo fa e al momento un po’ in alto mare, segna il ritorno del talentuoso team nel mondo degli eroi e villain della DC Comics.

Un ritorno che non inizia esattamente nel migliore dei modi, perché Kim MacAskill ha rifiutato un premio perché tra gli sponsor della manifestazione c’era proprio la sua ex-azienda, Rocksteady Studios.

In riferimento ad un report del The Guardian del 2020, che raccontava una serie di molestie dilaganti e sessimo intorno al 2018, MacAskill ha rinunciato al nomination per il premio alla carriera dell’associazione no-profit Women in Games proprio per correttezza.

Unfortunately, I'm bowing out from the lifetime achievement nomination for @wigj (women in games). I don't need sympathy or hatred but simply understanding. I'm so sorry to those that voted.. @warnerbros – take accountability. @RocksteadyGames , you can't sweep mistakes. pic.twitter.com/XIYoruQ0uZ

— Kim MacAskill (@kimmacaskill1) September 18, 2022