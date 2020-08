Rocksteady, scandalo molestie: comunicato dallo studio di Suicide Squad

Rocksteady ha condiviso un comunicato attraverso i suoi canali social per dare conto ai propri fan dello scandalo molestie scoppiato pochi giorni fa.

Nel 2018, la software house di Batman Arkham e dell’imminente Suicide Squad aveva reagito – questa l’accusa – troppo lievemente ad un numero di casi di comportamenti inappropriati segnalati da gran parte delle sue dipendenti.

