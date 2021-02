Suicide Squad: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo mesi di rumor ed anticipazioni, finalmente, in occasione del DC FanDome, Warner Bros Interactive e Rocksteady, software house conosciuta per la bellissima trilogia Batman Arkham, ha presentato ufficialmente al pubblico il loro nuovo progetto: Suicide Squad: Kill The Justice League.

Stando alle prime informazioni, il prodotto, ambientato nell’Arkhamverse, l’universo di Batman Arkham, a differenza di Gotham Knights, vedrà la città Metropolis è in preda a una sorta di guerra civile dopo l’apparizione di quello che sembrerebbe essere Braniac, con Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark e Deadshot in prima fila. Come spiegato da Sefton Hill di Rocksteady, «è una continuazione dell’Arkhamverse, quindi tanti dei temi e delle storyline che vedrete potranno essere fruite in questo gioco». Per quanto inaspettata, visto che introduce nuovi protagonisti e una direzione artistica abbastanza diversa, il gioco viene dagli autori originali del franchise di Batman Arkham, quindi la connessione pare quantomeno legittima.

Dal punto di vista del gameplay, Suicide Squad prevederà che i giocatori abbiano la possibilità di cambiare personaggio al volo. I fan possono cucire su misura la loro esperienza, che giochino da soli in single-player, switchando tra i personaggi a piacimento, o facendo squadra con gli amici nel multiplayer co-op. Nel caso in cui giocassimo in single-player, comunque, non saremmo mai davvero da soli, dal momento che l’IA rimpiazzerà gli altri compagni di squadra.

Suicide Squad: Kill The Justice League sarà lanciato nel corso del 2022 per Windows PC, Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.