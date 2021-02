Gotham Knights: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione dell’edizione 2020 della Gamescom, dopo i numerosi rumors dei mesi precedenti, Warner Bros Games Montreal ha finalmente annunciato ufficialmente Gotham Knights, titolo che, come dice il nome stesso, sarà incentrato sui protettori di Gotham City ma nel quale, purtroppo, non sarà presente Batman. Infatti, nel filmato, che potete vedere nel player sottostante, Bruce Wayne ha lasciato un messaggio ai suoi partner più fidati, come Robin ed il commissario Gordon, lasciando detto che si sarebbe attivato soltanto al momento della sua morte, il che indica che, nell’universo del gioco, Batman è morto.

Dal punto di vista del gameplay, il titolo si presenta come un action RPG affrontabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori che offrirà un sistema di combattimento molto fluido e vicino a quello che abbiamo potuto apprezzare nel corso degli scorsi anni nei prodotti della serie Arkham. I giocatori avranno molta libertà nella personalizzazione e sviluppo delle abilità del proprio personaggio, mentre la più grossa minaccia che dovranno affrontare sarà la “Corte dei Gufi“. Tra i nemici che gli eroi svelati sino ad ora (Robin, Batgirl, Nightwing e Cappuccio Rosso), dovranno sconfiggere, ci sarà anche Mr. Freeze.

Gotham Knights, purtroppo, al momento non ha ancora una data d’uscita precisa, ma dovrebbe debuttare quest’anno per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Recentemente, una cartolina di auguri inviata da Warner Bros. Montreal potrebbe aver confermato che il gioco uscirà ufficialmente il 16 luglio 2021. Ovviamente, vi informeremo non appena saranno diffuse ulteriori informazioni a riguardi nel corso delle prossime settimane. Come di consueto, vi proponiamo di seguito le migliori offerte per prenotare Gotham Knights ai prezzi migliori attualmente sul mercato.