Street Fighter 6 sarà il primo picchiaduro “next-gen”: svelata una novità importante

I fan più competitivi dei picchiaduro comprendono più di qualunque altro giocatore che ogni piccola modifica al proprio set di gioco può fare la differenza, sia in positivo che in negativo, a causa dell’input delay: Street Fighter 6 ha dunque deciso di venire incontro ai professionisti e ai giocatori più “next-gen”, annunciando una novità che potrebbe davvero rivoluzionare il genere.

Il successore di Street Fighter V (trovate la Champion Edition su Amazon) intende infatti sfruttare pienamente non solo le potenzialità delle piattaforme di ultima generazione, ma perfino dei monitor e televisori a 120hz, rendendo la risposta del gioco alle nostre azioni molto più immediata.

Come riportato infatti da VG247, Capcom ha svelato una nuova feature che permette di ridurre l’input delay: in parole povere, il tempo tra il giocatore che preme un pulsante e l’azione corrispondente del nostro combattente verrà notevolmente ridotto. Un aspetto che può davvero fare la differenza durante le partite, soprattutto in occasione dei tornei ufficiali.

Si tratta infatti di un’opzione che consente di sfruttare adeguatamente i monitor e tv a 120Hz: una feature disegnata appositamente per sfruttare pienamente le capacità di PS5 e Xbox Series X, compatibile naturalmente anche con PC adeguati.

È chiaro che questa meccanica renderà potenzialmente Street Fighter 6 davvero “next-gen” rispetto ai picchiaduro concorrenti: i giocatori professionisti non potranno fare a meno di notare la differenza, spingendo anche la community e le organizzazioni dei tornei ad adeguarsi di conseguenza con set di ultima generazione.

I benefici potranno però essere avvertiti anche dai giocatori occasionali: un minore input delay permette infatti di registrare più rapidamente tutte le proprie mosse, consentendo non solo di costruire combo più efficaci, ma allo stesso tempo di reagire adeguatamente alle mosse avversarie.

I tempi di reazione possono davvero fare la differenza nei picchiaduro e, con questa incredibile novità, Capcom ha dimostrato di voler portare il genere ad un passo successivo. Uno step che, se sarà implementato adeguatamente e riceverà le giuste attenzioni dai giocatori, non potrà essere ignorato dagli sviluppatori concorrenti e renderà il mercato dei picchiaduro ancora più avvincente.

L’ultima novità annunciata da Capcom dimostra l’intenzione degli sviluppatori di non pensare soltanto ai giocatori più inesperti, con l’introduzione di feature controverse come il gameplay che permette di vincere premendo tasti a caso, ma anche con novità che, per quanto sottili, non possono che essere apprezzate da professionisti e fan più esperti.

Presto i giocatori potranno provare nuovamente l’imminente picchiaduro con una Closed Beta Test: le iscrizioni sono già aperte e potrete provare anche il cross-play. Sembra inoltre che lo sviluppo potrebbe essere quasi completato: è già emersa una prima valutazione ufficiale, suggerendo che la data potrebbe essere annunciata molto presto.