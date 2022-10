Street Fighter 6, ci sono notizie contrastanti sulla data di uscita

Street Fighter 6 è cosa nota, pronto a riportare in auge Ryu, Ken e tutti i combattenti che hanno resa leggendaria la saga di picchiaduro targata Capcom.

«L’ultimo capitolo di Street Fighter è stato annunciato! Street Fighter 6 è ambientato in un nuovo universo che offrirà ai giocatori il sistema di combattimento più avanzato mai creato e un’esperienza di gioco senza precedenti», si legge nella descrizione ufficiale del sequel del quinto capitolo (che trovate su Amazon).

Al momento il gioco, che sarà accessibile davvero per tutti, è previsto su PS5 e PS4 nel corso del 2023, oltre che su Xbox Series X\S e PC Steam, sebbene ora sono emerse nuove informazioni sulla data di uscita del gioco.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, Street Fighter 6 potrebbe non essere lanciato prima di aprile 2023, secondo i dati finanziari dello sviluppatore.

Street Fighter 6 ha fatto grande scalpore fin dal suo annuncio, soprattutto dopo che molti fan hanno messo le mani sulla beta del prossimo capitolo della serie di picchiaduro e sono diventati ancora più entusiasti (non senza qualche perplessità).

Sembra però che i giocatori potrebbero dover aspettare più di sei mesi prima di mettere le mani sul gioco completo, perlomeno stando all’ultimo rapporto finanziario reso noto da Capcom.

Ieri, l’editore giapponese ha annunciato il suo rapporto semestrale; rispetto al 2021, tutte le principali metriche (ossia vendite nette, reddito operativo, reddito ordinario e reddito netto) sono diminuite di molto.

Tuttavia, Capcom ha venduto più giochi quest’anno rispetto all’anno scorso, soprattutto grazie alle vendite di catalogo e all’espansione Monster Hunter Rise Sunbreak.

L’editore ha deciso di rivedere al rialzo le previsioni per l’intero anno per tutte le metriche: considerando infatti il rilascio di Resident Evil 4 Remake, la cui uscita è prevista per il 24 marzo 2023, ne consegue che SF6 non sarà disponibile prima del prossimo aprile. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, Street Fighter 6 sarà un gioco sicuramente molto interessante (come vi abbiamo raccontato nel nostro resoconto), visto che l’hype è già elevato.