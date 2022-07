Stray, ma con un cane, è ciò che vi serve oggi

Sicuramente, si tratta del gioco più chiacchierato del momento: stiamo ovviamente parlando di Stray, il titolo con protagonista un simpatico felino.

Il gatto di Annapurna Interactive ha infatti da poco surclassato su PC anche God of War, ragion per cui si può già parlare di un piccolo classico.

Nella nostra recensione del gioco, infatti, vi avevamo ampiamente sottolineato tutte le particolarità di un titolo sicuramente molto originale (sebbene con qualche criticità di troppo).

Ora, come riportato anche da Eurogamer.net, sembra che i fan si stiano già sbizzarrendo con mod di vario genere, alcune delle quali realmente esilaranti.

Se siete amanti dei cani, grazie al modder crubino potrete giocare nei panni di un simpatico cucciolo di bulldog francese. La mod Happy Puppy trasforma inoltre la maggior parte dei miagolii in guaiti, per un risultato davvero esilarante.

Ma non solo: un altro modder, hibrietas, ha invece creato la mod Jason. Prendendo spunto dalla famigerata scena del centro commerciale in Heavy Rain, il miagolio è sostituito da un appello per ritrovare il figlio perduto, davvero.

Come se non bastasse, è possibile giocare nei panni di CJ, il protagonista di Grand Theft Auto San Andreas, ma a quattro zampe. Sì, proprio così: per gentile concessione di Sirgalahad172, è possibile trasformare il corpo di CJ in un gatto e giocare l’intero gioco come Cat Johnson: il risultato finale è davvero fuori di testa.

Immancabile anche la mod che permette di trasformare il protagonista di Stray in Garfield, celebre gatto arancione al centro della omonima serie di strisce a fumetti creata da Jim Davis nel 1978.

Restando in tema, oltre ad aver fatto battere forte il cuore dei videogiocatori, a quanto pare Stray piace anche ai gatti in carne e ossa (e peli), che sono diventati un vero e proprio tormentone sui vari canali social media di tutto il mondo.