Il micio di Stray è così adorabile da aver conquistato il cuore dei gatti veri

Stray è un titolo così affascinante e adorabile da aver già conquistato il cuore non solo di tantissimi giocatori in tutto il mondo, ma perfino quello dei nostri amici felini veri e propri.

Nell’ultima esclusiva PlayStation, disponibile gratis al day one su PS Plus Extra e Premium (potete iscrivervi anche acquistando una gift card su Amazon), interpreteremo infatti un tenero micio in un mondo cyberpunk dove la razza umana non esiste più.

Un concept davvero estremamente affascinante, che come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione presenta un’ottima caratterizzazione del mondo e dei suoi personaggi, grazie anche a un protagonista dolcissimo.

Ma quello che probabilmente sarà uno dei riconoscimenti che gli sviluppatori sapranno apprezzare maggiormente è un altro: perfino i gatti che fanno compagnia ai giocatori sono rimasti conquistati da Stray. Considerando che è stato sviluppato utilizzando proprio veri gatti come punti di riferimento, la fedeltà appare decisamente interessante.

Come riportato da Game Rant, si stanno infatti moltiplicando sempre di più le segnalazioni degli utenti che, divertiti, condividono sui social le reazioni dei loro gatti di fronte a una partita su Stray.

I nostri amici felini hanno infatti dimostrato di osservare con grande attenzione ciò che accade sullo schermo, venendo catturati in reazioni così adorabili che non potevano non essere condivise sui social.

Il fenomeno è diventato così popolare che è stato creato perfino un account Twitter intitolato «Cats Watching Stray», che ha condiviso alcuni dei momenti più divertenti condivisi dagli utenti:

Quelle che vi abbiamo riproposto sono soltanto una piccolissima parte delle tante reazioni: ciò che sorprende in particolar modo è scoprire che, nella maggior parte dei casi, i nostri amici a quattro zampe non stiano semplicemente osservando lo schermo, ma rivolgono il loro sguardo proprio al gatto protagonista di Stray.

Un momento sicuramente adorabile che, da parte nostra, ci auguriamo vi abbia strappato più di un sorriso. Siamo certi che anche gli sviluppatori apprezzeranno questi «insoliti» attestati di stima.

Sembra che anche il gatto di PlayStation abbia apprezzato il lancio della nuova esclusiva, considerando che è finito sulla tastiera dell’account ufficiale per festeggiare il lancio.