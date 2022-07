Gatto pigliatutto: Stray vola e supera anche God of War

Stray si sta rivelando essere uno dei giochi più caldi (è proprio il caso di dirlo) di questo mese di luglio. Il gioco di BlueTwelve Studios con protagonista il gatto trovatello, infatti, ha avuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico – complice anche il suo adorabile protagonista.

Se su Steam già prima del debutto il gioco aveva fatto registrare un record di pre-order, vale la pena notare che il post-lancio sta andando anche meglio, al punto che il gatto di Annapurna Interactive si è messo alle spalle perfino i numeri dell’uscita su PC di God of War (che trovate anche su Instant Gaming).

Prima di tutto, impressiona il numero delle recensioni: dopo il lancio del 19 luglio, parliamo di 39.689 recensioni utente nel momento in cui battiamo queste righe. God of War, che pure era atteso su PC (ma non era, ovviamente, una nuova release, essendo arrivato su PS4 nel 2018) ha messo insieme dal lancio di gennaio a oggi 37.418 recensioni firmate dai videogiocatori.

Tuttavia, è soprattutto la valutazione di per sé, e non tanto la quantità, a poter rappresentare una gioia per gli autori di Stray: come evidenziato da Skill Up, infatti, la media pesata del gioco assegnata dai giocatori su Steam è arrivata a 8,60/10, mentre God of War è fermo a 8,56/10. Non male, considerando che parliamo di quello che è stato nominato come il gioco dell’anno 2018 ai The Game Awards di Geoff Keighley. Questo rende Stray il gioco con la media più alta per questo 2022.

Stray has just surpassed God of War to become the highest rated PC game of 2022, according to Steam250s weighted calculation. pic.twitter.com/pmLuwXLS0c — Skill Up (@SkillUpYT) July 25, 2022

Sicuramente, sono tanti i videogiocatori che stanno apprezzando la prospettiva peculiare del gioco, dove siete un gatto in tutto e per tutto, immerso in quella che si direbbe essere una distopia dai toni cyberpunk.

Il nostro Domenico Musicò vi ha già spiegato senza spoiler quali sono i pregi e i difetti di questa esperienza ludica nella video recensione dedicata, ricordandovi che Stray è disponibile su PC, PS5 e PS4 dallo scorso 19 luglio.

Oltre ad aver fatto battere forte il cuore dei videogiocatori, a quanto pare Stray piace anche ai gatti in carne e ossa, che sono diventati un vero e proprio tormentone dei social: molti li stanno immortalando mentre fissano lo schermo cercando di comprendere cosa stia succedendo al loro amico virtuale. E chissà che, senza dircelo, anche i nostri amici a quattro zampe non siano di tanto in tanto partiti per avventure simili…