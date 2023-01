Stranger of Paradise potrebbe avere anche un sequel, ma dipende da voi

Stranger of Paradise non è esattamente l’episodio di Final Fantasy più amato dai fan, ma questo non impedisce a Tetsuya Nomura di ipotizzare un sequel.

L’action che fa da prequel a tutto il franchise di JRPG, che potete trovare su Amazon, non è mai stato troppo amato dalla community.

Ricorderete, infatti, che già dai primissimi trailer il gioco è diventato praticamente un meme per alcune scene e battute almeno discutibili.

Stranger of Paradise si è rivelato così trash che neanche i giocatori giapponesi se la sono sentiti di comprarlo in massa, e chissà cosa potrebbe succedere con un sequel.

Una possibilità che è stata sottintesa dallo stesso Nomura, come riporta PlayStationLifestyle, in occasione di un recente live stream nipponico.

Una trasmissione dedicata alla celebrazione dell’uscita di Different Future, il terzo DLC dedicato a Stranger of Paradise, in cui Nomura si è ritrovato a parlare di un eventuale sequel.

Il quale, secondo le parole del producer, dipende tutto dai fan:

«Tutti coloro che guardano questo live streaming si sono molto affezionati a Jack e ai suoi amici. Tanto che alcuni vorrebbero vedere un sequel [del titolo]. Se il passaparola sul gioco si diffonde dopo la fine del DLC, dimostrando che questo è un titolo che ha davvero convinto tutti, potrebbe esserci un momento in cui potremo incontrarci di nuovo.»

Precisamente, riportano le fonti, Nomura ha chiesto ad ogni spettatore di parlare bene di Stranger of Paradise con “altre 10 persone”, in una sorta di catena di S. Antonio videoludica.

Il tutto per contrastare le reazioni negative che, secondo Nomura, il titolo ha subito a partire dal lancio e che non hanno di certo aiutato.

Tra l’altro, Tetsuya Nomura si era anche concentrato di recente sul futuro di Kingdom Hearts, rivelando che il nuovo capitolo della saga è a buon punto e si potrà provare presto.

Purtroppo non sappiamo ancora molto dello sviluppo di Kingdom Hearts 4 che, dopo l’annuncio, è rimasto in sordina. Anche Pippo era all’oscuro della sua esistenza, tra l’altro.