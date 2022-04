Steam svela le nuove follie di metà settimana: ci sono saghe post-apocalittiche

Steam ha rinnovato ancora una volta il suo appuntamento con le follie di metà settimana: si tratta di grandi promozioni che lo store di Valve propone infrasettimanalmente su molti dei franchise più amati.

Questa volta i giocatori potranno diversi con tantissima azione grazie alle nuove offerte di Steam, con un occhio di riguardo in particolar modo ad alcune saghe post-apocalittiche molto amate, come Metro Exodus e gli altri capitoli della serie.

Il franchise tratto dal romanzo di Dmitrij Gluchovskij è infatti disponibile con sconti fino al 75% sui primi due capitoli della serie, mentre l’apprezzato Exodus potrà essere vostro in offerta fino al 63%.

E se siete interessati a recuperare tutta la saga, c’è un’incredibile offerta dedicata: solo per le prossime ore potrete infatti acquistare il bundle completo della saga con lo sconto del 78%.

Restando in tema di titoli post-apocalittici, non possiamo non segnalarvi anche lo sconto dedicato a S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, il primo amatissimo capitolo realizzato da GSC Game World che oggi può essere vostro a soli 3,19€, grazie allo sconto dell’80%.

Se preferite invece giochi a tema futuristico, segnaliamo anche le offerte dedicate a Helldivers, titolo pubblicato direttamente da PlayStation PC, e su Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr, entrambi disponibili con sconti fino al 75%.

Le offerte infrasettimanali si concludono infine con la ricca azione del franchise Titan Quest, disponibile in offerta fino al 90%, e i due folli capitoli di Surgeon Simulator disponibili in un apposito conveniente bundle.

Di seguito troverete dunque tutte le follie di metà settimana di Steam, con i relativi link per procedere all’eventuale acquisto:

Le offerte termineranno tutte tra il 7 e l’8 aprile, a eccezione di S.T.A.L.K.E.R e Helldivers che resteranno scontati fino all’11 e al 17 aprile: vi consigliamo dunque di controllare accuratamente tutte le date di scadenza delle promozioni.

Ricordiamo che i giochi che acquisterete saranno compatibili anche con la nuova console ibrida di Valve: abbiamo riepilogato per voi tutto quello che dovete sapere su Steam Deck.

Se siete invece alla ricerca di nuovi giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi regali di Epic Games Store: a partire da domani sarà invece disponibile un nuovo omaggio.

Varrà inoltre la pena di tenere d’occhio anche Xbox Game Pass: sono stati infatti annunciati tanti nuovi importanti giochi gratis, in uscita anche su PC.