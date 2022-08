Steam vi regala un nuovo gioco gratis a sorpresa, per sempre

Steam ha deciso in queste ore di fare un nuovo gradito regalo a sorpresa a tutti i suoi utenti: un interessante titolo è infatti diventato un nuovo gioco gratis, che non richiederà più alcun acquisto da parte vostra.

Da questo momento potrete infatti aggiungere gratuitamente al vostro catalogo Waves, un arcade twin stick shooter molto divertente e che può essere particolarmente apprezzato da chi ama giocare con un controller (potete trovarne un’ampia scelta su Amazon).

Questo intrigante titolo venne lanciato originariamente il 16 novembre 2011 al prezzo consigliato di 4,99€, ma non sarà più necessario dover spendere nemmeno un centesimo: Steam vi proporrà infatti il titolo in formato free-to-play.

Non dovrete inoltre effettuare alcun acquisto: dirigendovi semplicemente alla pagina ufficiale del prodotto, potrete immediatamente aggiungere questo folle sparatutto ad alto tasso di rigiocabilità al vostro account e giocarci tutte le volte che vorrete.

L’obiettivo di Waves è quello di eliminare tutti i vostri nemici con rapide combo, fatte di uccisioni veloci e bombe, in un’arena di gioco estremamente vivace e colorata: se la situazione dovesse diventare particolarmente caotica, potrete anche rallentare il tempo per ribaltare completamente la situazione.

Potrete affrontare tantissime modalità differenti con diversi stili di gioco e scalare le classifiche online, dimostrando così di essere migliori di tutti i vostri amici e affinare costantemente la vostra tecnica.

Per riscattare Waves immediatamente sul vostro account, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Add to library», oppure «Avvia gioco» per iniziare subito l’installazione. La promozione non ha alcuna data di scadenza, dunque potrete godervi il vostro nuovo sparatutto per sempre e senza alcun limite.

