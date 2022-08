Epic Games Store, il nuovo gioco gratis a sorpresa è uno storico sparatutto

Sembrava che Epic Games Store avesse deciso di non concedere alcun nuovo gioco gratis vero e proprio ai suoi utenti, ma nelle ultime ore è arrivato un regalo a sorpresa: da questo momento è possibile riscattare infatti un nuovo titolo gratuito.

Potete infatti riscattare e scaricare sul vostro dispositivo Doom 64, lo storico sparatutto in prima persona originariamente uscito su Nintendo 64 e uno dei più amati precursori della saga (potete recuperare Doom Eternal, l’ultimo grande capitolo, a meno di 20 euro su Amazon).

Un nuovo omaggio extra che si aggiunge dunque all’interessante pack aggiuntivo di un battle royale in salsa wrestling di recente uscita, e che torna a offrire agli appassionati la possibilità di scoprire nuovi giochi completi.

La lista di giochi gratis offerta fino ad oggi si arricchisce dunque con uno degli sparatutto in prima persona più importanti delle scorse generazioni: come di consueto, questo nuovo omaggio sarà disponibile fino a giovedì 25 agosto alle ore 17:00.

Doom 64 non è altro che una versione rivisitata e migliorata dello storico episodio uscito su Nintendo 64, riproposto sulle piattaforme di ultima generazione in occasione del 25esimo anniversario della saga: potrete godervi oltre 30 livelli, inclusi gli scenari extra, con supporto widescreen, 60 fps nativi e tanto altro ancora.

Naturalmente non sarà necessario effettuare alcun acquisto su Epic Games Store per accedere al vostro potenziale nuovo regalo: basterà infatti essere in possesso di un account e seguire alcune semplici istruzioni.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Se siete alla ricerca di altri classici storici pubblicati da Bethesda, grazie a Xbox Game Pass Ultimate potrete scoprire ben 10 nuovi giochi gratis, resi disponibili in occasione del QuakeCon.