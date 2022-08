Steam vi regala un bonus gratis per l’anniversario di Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn è stato lanciato ufficialmente su PC solo due anni fa, il 7 agosto 2020: per celebrare questa speciale ricorrenza, che ha aperto le porte anche ai porting di altre amate esclusive PlayStation, Steam ha deciso di fare ai suoi utenti un regalo speciale.

Se possedete infatti la versione PC del predecessore di Forbidden West (che trovate in offerta su Amazon), da questo momento e per pochissime ore potrete scaricare senza alcun costo aggiuntivo il primo volume del fumetto dedicato a Horizon Zero Dawn.

The Sunhawk è infatti il fumetto in versione digitale dedicato alla prima avventura di Aloy, disponibile come DLC e riscattabile senza dover spendere un centesimo, a patto però di possedere il gioco originale.

Questo capitolo si concentrerà sulla storia di Talanah: dopo che Aloy sembra essere misteriosamente scomparsa, la cacciatrice dovrà decidere quali sono le migliori azioni da compiere per aiutare la sua tribù, i suoi amici e soprattutto sé stessa.

Non si tratta dunque di un bonus che possono riscattare tutti, a differenza di un gioco gratis particolarmente «crudele» ancora disponibile, ma è un ottimo modo per premiare la fedeltà di chi ha voluto dare fiducia al lancio del capolavoro di Guerrilla Games su PC.

Se possedete Horizon Zero Dawn su Steam e volete scoprire questo gradito bonus gratuito, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Aggiungi all’account».

Come vi anticipavamo in apertura, questa operazione avrà esito positivo soltanto se siete in possesso del gioco originale: in caso contrario, lo store vi segnalerà che si è verificato un errore e che non è stato possibile aggiungere il prodotto al vostro account.

Questo bonus gratuito sarà disponibile fino a domani martedì 9 agosto alle ore 2.00: il nostro suggerimento è dunque quello di approfittare della promozione il prima possibile.

Vi ricordiamo che l’avventura PlayStation sta per diventare anche una serie TV Netflix: Horizon 2074 è infatti ufficialmente in lavorazione.

Nel frattempo, Forbidden West si è rivelato un grande successo, ma che non ha alcuna intenzione di fermarsi qui: sembra infatti che potrebbero essere già iniziati i lavori per il primo DLC.