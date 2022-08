Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un roguelite “crudele”

Un nuovo gioco gratis a sorpresa attende a partire da oggi tutti gli utenti in possesso di un account su Steam, disegnato per chi vuole stimolare il proprio lato «crudele», a spese dell’umanità intera.

Il titolo che lo store di Valve ha infatti deciso di regalare a tutti i suoi giocatori PC (se vi serve un buon mouse gaming, potete trovarne un’ampia selezione su Amazon) è Despotism 3K, un originale simulatore strategico roguelite nel quale interpreterete una IA che ha messo in schiavitù l’umanità.

A differenza di un gioco stealth diventato gratis a sorpresa nelle scorse ore, la nuova promozione di Steam è a tempo limitato: il titolo realizzato da Konfa Games sarà infatti vostro per sempre, ma sarà necessario affrettarsi per riscattarlo e aggiungerlo al proprio account.

Despotism 3K resterà infatti gratuito fino a giovedì 11 settembre alle ore 10.00: avete dunque poco meno di una settimana di tempo per poterlo fare vostro e scaricarlo tutte le volte che vorrete.

In questo originale titolo ricco di dark humor, dovrete gestire gli umani da sfruttare fino allo sfinimento per poter costruire il vostro impero, facendo naturalmente attenzione alle risorse e riuscendo a pensare sempre in fretta.

La vostra gestione non dovrà avere alcuna pietà: farete tutto il possibile per gestirli e assicurarvi che non finiscano esausti o muoiano di fame, ma potrete sempre essere pronti a «scartare» coloro che non vi saranno più di alcuna utilità.

Il prezzo di listino indicato per Despotism 3K è di 6,59€, ma per un periodo limitato potrete farlo vostro senza dover spendere nemmeno un centesimo grazie alla nuova promozione a sorpresa di Steam.

Per iniziare a divertirvi e scaricarlo sul vostro dispositivo, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del gioco e fare clic sul pulsante «Aggiungi all’account», dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login sullo store.

Se siete alla ricerca di nuovi giochi gratis da scaricare sul vostro PC, vi ricordiamo che da poche ore è stato reso ufficialmente disponibile il nuovo omaggio settimanale di Epic Games Store.

Inoltre, pur non trattandosi di un regalo permanente, grazie a Ubisoft potrete provare gratis per tutto il weekend l’esplosivo Far Cry 6.