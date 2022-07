Horizon Forbidden West non si ferma più: il primo DLC potrebbe essere in arrivo

Potrebbe arrivare a breve il momento di tornare a esplorare l’ultima avventura di Aloy: Guerrilla sembrerebbe essere infatti attualmente al lavoro su un potenziale DLC di Horizon Forbidden West, almeno stando agli ultimi indizi trapelati in rete.

Tecnicamente non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori di Forbidden West (che potete recuperare in offerta su Amazon), ma i fan sono ormai convinti da diverso tempo che un’espansione possa essere davvero in programma.

Recentemente era stata infatti individuata una zona misteriosa all’interno del gioco, che sembrava suggerire proprio il possibile arrivo di contenuti aggiuntivi, per i quali gli sviluppatori avrebbero mosso i primi passi.

L’attrice Peggy Vrijens, che ha contribuito al motion capture di Aloy per le scene più ricche d’azione, ha infatti confermato con alcuni post sui propri canali social di essere tornata per girare nuove scene (via GamesRadar+).

Sebbene non sia stato tecnicamente confermato che i lavori riguardino proprio Horizon Forbidden West, l’ipotesi ha acquisito molta più credibilità dopo un altro post della stessa performer, che ha svelato di essersi incontrata con un’altra figura chiave dell’ultima avventura di Aloy.

Si tratta dell’attore Louis Van Beek, che ha contribuito allo sviluppo dell’ultima esclusiva PlayStation prestando la propria voce a diversi personaggi: ci sono dunque due figure molto importanti per l’avventura di Guerrilla, che sembrano essere tornate al lavoro in contemporanea.

Molti utenti sono dunque convinti che si tratti di un importante indizio riguardante il possibile inizio dei lavori del primo DLC di Horizon Forbidden West, ma ricordiamo che si tratta solo di una ipotesi da prendere con le dovute precauzioni.

Resta infatti naturalmente in piedi la possibilità che possa trattarsi di un possibile progetto separato, come per esempio lo spin-off Horizon Call of the Mountain in esclusiva per PS VR2, o qualcosa che non sia affatto collegato all’universo di questa amata esclusiva.

Quel che è certo è che l’esclusiva PlayStation firmata Guerrilla ha conquistato non solo il cuore del pubblico, ma anche di critica e sviluppatori: ricordiamo infatti che Horizon Forbidden West è riuscito perfino a conquistare il suo primo premio GOTY.