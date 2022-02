Steam vi offre un nuovo gioco gratis per il fine settimana (e vi farà correre)

Steam ha deciso di proporre un gradito omaggio a tutti i suoi utenti, permettendo loro di poter usufruire di un nuovo gioco gratis per tutto il fine settimana, dedicato agli amanti dei veicoli a due ruote.

Si tratta di RiMS Racing, l’interessante simulazione motociclistica sviluppata da Raceward Studio che intende permettere ai giocatori di sentirsi in totale controllo delle moto più potenti al mondo.

Per un periodo limitato potrete dunque usufruire di una nuova produzione senza alcun costo aggiuntivo ad alta velocità: una promozione svelata pochi giorni dopo l’arrivo di un nuovo tenero gioco gratis per festeggiare San Valentino.

In questo interessante titolo motociclistico, gli utenti non saranno chiamati solo a guidare i veicoli a due ruote, ma anche a diventarne ingegneri: dovranno costantemente monitorare il comportamento delle moto per garantire le migliori prestazioni.

In RiMS Racing sono infatti presenti 8 tra le moto europee e giapponesi più popolari e potenti, riprodotte nel minimo dettaglio e con un’esperienza di guida realistica: sarà però la nostra capacità nella gestione meccanica a poter garantire che riescano ad offrire sempre le migliori prestazioni.

Da oggi fino al 14 febbraio potrete dunque mettervi alla prova e scaricare gratis questa simulazione sul vostro PC, senza dover spendere nemmeno un centesimo: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Avvia gioco».

Il titolo fa anche parte dei nuovissimi Affari del Fine Settimana di Steam, che vi consentiranno di poter acquistare il titolo pubblicato da Nacon a un prezzo molto vantaggioso.

Fino al termine della prova gratuita, avrete infatti la possibilità di acquistare RiMS Racing a soli 27,49€ grazie allo sconto del 45% sul prezzo finale.

Potrete inoltre decidere di ampliare il vostro gioco riscattando la Ultimate Edition, attualmente disponibile al 51% in meno e che vi farà vivere l’esperienza definitiva di questa produzione.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che durante il weekend potrete godervi gratis anche uno dei videogiochi più folli di Ubisoft, ma solo sulle vostre console.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare il nuovo gioco gratis di Epic Games Store: la prossima settimana arriva anche un omaggio dal creatore del Gioco dell’Anno.