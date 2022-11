Steam vi offre due nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un amato anime

Steam ha deciso di rinnovare ancora una volta le sue offerte del fine settimana, proponendo due nuovi interessanti giochi gratis ai suoi utenti per tutto il weekend, senza che sia necessario effettuare alcun acquisto.

Le nuove promozione del weekend gratuito vi permetteranno questa volta di accedere anche a un interessante capitolo multiplayer di uno dei più amati anime e manga degli ultimi anni: stiamo parlando di Naruto to Boruto Shinobi Striker, l’intrigante gioco a squadre con i ninja più amati di sempre (lo trovate anche per PS4 in formato fisico su Amazon).

In questo capitolo potrete infatti combattere insieme ai vostri amici in battaglie 4 vs 4, impersonando non solo uno dei celebri protagonisti e antagonisti della serie, ma anche creando il vostro personale ninja con abilità uniche.

Il gioco di squadra sarà fondamentale in questo titolo, perfetto per tutti gli amanti della celebre serie e per chi vuole passare un fine settimana in modo divertente e in compagnia di qualche alleato.

Ovviamente, questo non è l’unico gioco gratuito che Steam ha messo a disposizione dei propri utenti: segnaliamo infatti che potete scaricare anche Unrailed, un multiplayer cooperativo nel quale dovrete costruire una grande ferrovia.

Anche in questo caso, potrete dunque chiamare a raccolta i vostri compagni d’avventura e divertirvi a costruire la ferrovia più lunga di sempre, in mondi che saranno generati casualmente e in modo automatico per ogni singola partita.

Avete a disposizione tutto il fine settimana per poter provare questi intriganti titoli: potete scaricarli già da ora sui vostri dispositivi direttamente dalle pagine ufficiali, che vi riporteremo di seguito.

Prima di procedere con il download, vi raccomandiamo di prestare attenzione ai requisiti necessari e alla compatibilità: Naruto to Boruto Shinobi Striker, sfortunatamente, non è compatibile con Steam Deck. Non ci saranno invece problemi per Unrailed, che potrete tranquillamente scaricare sulla vostra console ibrida.

Se vorrete fare vostri questi titoli per sempre, cogliamo l’occasione per ricordarvi che Steam ha deciso di proporre sconti rispettivamente del 90% e del 75%: una volta acquistati, manterrete anche tutti i progressi svolti durante il weekend gratuito.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis su PC, vi ricordiamo che da pochissimi istanti sono ufficialmente disponibili i nuovi omaggi settimanali di Epic Games Store. Inoltre, per celebrare il ventesimo anniversario di Splinter Cell, Ubisoft ha deciso di regalarvi gratis il primo storico capitolo.

Steam non è però l’unica piattaforma che ha deciso di offrire giochi gratuiti per il weekend: anche Xbox ha infatti messo a disposizione tre titoli in prova gratuita, come parte della sua promozione settimanale.