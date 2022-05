Steam vi offre 4 nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un’esclusiva Xbox

Sono disponibili nuove graditissime sorprese per i giocatori PC: Steam sta infatti offrendo a tutti i suoi utenti la possibilità di scaricare 4 giochi gratis, disponibili senza dover fare alcun acquisto per tutto il fine settimana.

L’iniziativa fa parte della consueta promozione «weekend gratis», dedicata a tutti i giocatori che possiedono un account sullo store di casa Valve: tra i giochi gratis offerti per il fine settimana segnaliamo anche un’esclusiva Xbox Game Studios, naturalmente inclusa anche su Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon).

Dopo aver precedentemente proposto in offerta un’esclusiva PS5 tra le follie di metà settimana, il weekend è stato dunque dedicato a una delle produzioni Xbox più apprezzate dagli utenti PC.

Si tratta di State of Decay 2 Juggernaut Edition, il survival open world ambientato in un mondo invaso da un’apocalisse zombi, nel quale i superstiti dovranno riuscire a creare con successo le proprie comunità.

Non si tratta naturalmente dell’unica sorpresa disponibile per il fine settimana: per celebrare il suo sesto anniversario, Paradox Interactive ha deciso di rendere giocabile gratuitamente anche Stellaris, l’amatissimo strategico fantascientifico con esplorazioni intergalattiche.

Se preferite invece un’esperienza differente e godervi un’immersiva simulazione di poker, tra i giochi gratuiti del fine settimana potrete scaricare anche Poker Club e scalare le classifiche dei giocatori online.

L’ultima proposta gratuita del weekend di Steam è infine Paper Ghost Stories 7PM, un’avventura grafica dai tratti horror con uno stile grafico unico e dove le vostre scelte condizioneranno la storia.

Potete scaricare da subito i nuovi giochi gratis del weekend di Steam dirigendovi ai seguenti link e cliccando sul pulsante «Avvia gioco» per iniziare il download sul vostro PC.

Ricordiamo che la prova gratuita sarà valida soltanto per questo fine settimana, a eccezione di Paper Ghost Stories che resterà giocabile gratuitamente per 13 giorni a partire da oggi.

Segnaliamo inoltre che avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare un JRPG inclusivo su Steam: a partire dalla prossima settimana diventerà infatti un titolo a pagamento.

E se gli attuali giochi gratis non dovessero essere sufficienti, lo store di Valve vi offre anche la possibilità di scaricare gratuitamente la prima parte del gioco horror del momento.