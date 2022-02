Steam vi offre 3 nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è FIFA 22

Steam ha deciso di celebrare questo fine settimana proponendo ai suoi utenti ben 3 giochi gratis, scaricabili e giocabili per tutto il weekend da soli o in compagnia senza alcun costo aggiuntivo.

Per un periodo limitato sarà dunque possibile scaricare sul proprio PC diversi titoli adatti alle partite in multiplayer: tra questi il più importante è certamente FIFA 22, l’ultimo capitolo calcistico realizzato da EA Sports.

Ricordiamo comunque che ancora per poche ore resta comunque valida la prova gratuita di Children of Morta, l’apprezzato roguelite con elementi hack ‘n’ slash che ha recentemente aggiunto la modalità co-op online.

Oltre alla già citata simulazione calcistica, Steam offrirà ai suoi utenti anche la possibilità di scaricare e giocare gratis con Golf With Your Friends e Descenders, fornendo così un weekend ricco di divertimento.

FIFA 22 è il capitolo più completo di sempre della serie: non solo ha introdotto diverse innovazioni a livello di gameplay, ma possiede un roster di oltre 17.000 giocatori e 700 squadre, ideali per chiunque sia alla ricerca della miglior simulazione calcistica sul mercato.

Golf With Your Friends vi permetterà invece di giocare insieme ad un massimo di 11 amici in folli partite di minigolf, con percorsi folli e pieni di pericoli e la possibilità di utilizzare potenziamenti per mettere in difficoltà i nostri avversari.

Descenders è invece una divertente ma estrema produzione che ci richiederà di fare discese in sella alla nostra bicicletta il più a lungo possibile: starà a noi scegliere se adottare un approccio più cauto o se effettuare acrobazie pericolose, facendo crescere la nostra fama e quella della nostra squadra.

Potete iniziare a scaricare da adesso tutti i nuovi giochi gratis a tempo di Steam tramite i seguenti indirizzi, cliccando sul pulsante «Avvia gioco»: vi ricordiamo che le prove termineranno ufficialmente il prossimo lunedì.

Per un periodo limitato sarà inoltre possibile acquistare in offerta tutti questi grandi titoli, dato che fanno parte dei nuovi affari del fine settimana: potrete approfittare di sconti fino al 67% e mantenere tutti i progressi.

E se siete alla ricerca di altre prove gratuite a tema sportivo, vi suggeriamo di dare un’occhiata ai nuovi giochi gratis del weekend di Xbox.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare il nuovo gioco gratis di Epic Games Store, realizzato dall’autore del GOTY 2021: il prossimo titolo in regalo sarà un adorabile JRPG.