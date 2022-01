Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: c’è il GOTY 2021

Nonostante si siano appena conclusi i Saldi Invernali, Steam non ha alcuna intenzione di interrompere le sue offerte ed è tornato a proporre a tutti i suoi utenti i nuovi affari del fine settimana.

Tra i titoli in offerta per questo weekend sul popolare store di Valve c’è anche il Gioco dell’Anno 2021: stiamo naturalmente parlando di It Takes Two, l’amatissimo titolo cooperativo ideato da Josef Fares.

Il titolo è stato infatti premiato ai The Game Awards 2021 da pubblico e critica, ma curiosamente ai Steam Awards ha vinto un gioco molto diverso e assai più spaventoso.

Se non avete avuto dunque l’opportunità di approfittare degli incredibili sconti sui migliori giochi per PC, varrà dunque la pena di tenere d’occhio le ultime offerte disponibili su Steam per un periodo limitato, decisamente interessanti.

It Takes Two è un folle platform affrontabile esclusivamente in cooperativa, ma avrete la possibilità di far partecipare un amico nella vostra partita completamente gratis.

I giocatori dovranno collaborare per superare sfide fuori di testa: il titolo sviluppato da Hazelight e pubblicato da Electronic Arts, vincitore del premio GOTY 2021, oggi potrà essere vostro a soli 19,99€ grazie allo sconto del 50%.

Se preferite le avventure per giocatore singolo, segnaliamo anche l’offerta dedicata a uno dei JRPG più apprezzati di questa generazione, sbarcato recentemente su PC dopo essere stato lanciato in esclusiva su Switch: stiamo naturalmente parlando di Bravely Default II, che potrete acquistare con il 30% di sconto.

Ma i grandi giochi non sono finiti qui, perché tra le offerte di Steam potrete anche approfittare del 50% di sconto su Dead Cells, uno dei metroidvania roguelike più apprezzati degli ultimi anni dai giocatori.

Di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana attualmente disponibili su Steam, con i relativi link per consultare nel dettaglio le offerte:

Le offerte dedicate a It Takes Two e Dead Cells termineranno lunedì 10 gennaio, mentre per Bravely Default II e YouTubers Life 2 avrete tempo rispettivamente fino al 17 e al 19 gennaio.

La piattaforma ideata da Valve ha festeggiato il 2022 con un nuovo record, diventando lo store PC più imponente di sempre: un risultato raggiunto anche con tantissime offerte.