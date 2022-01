Steam ha scelto il suo “terrificante” Game Of The Year 2021

Resident Evil Village ha vinto il premio Steam per il miglior gioco dell’anno, ossia i cosiddetti Steam Awards 2021, i quali vengono assegnati sulla base del voto degli utenti verso i diversi candidati.

Village ha infatti dovuto confrontarsi quest’anno con altri titoli di spessore, ossia New World, Valheim, Cyberpunk 2077 e Forza Horizon 5, ma è riuscito a batterli tutti ed essere incoronato gioco dell’anno.

Del resto, il 2021 appena concluso è stato anche un anno di grandi uscite, come vi abbiamo raccontato nel nostro diario qualche ora fa.

Senza contare che di recente abbiamo chiesto a voi lettori quali fossero le vostre preferenze e i vostri giudizi con gli SpazioGames Awards 2021.

Da sottolineare la vittoria di It Takes Two, vincitore del GOTY ai recenti The Game Awards, il quale ha portato a casa la vittoria il titolo di “Better with Friends”.

Non male neppure Forza Horizon 5 e il premio per “Outstanding Visual Style”, seguito da Deathloop vincitore del “Most Innovative Gameplay”.

Poco sotto, la lista completa dei Steam Awards 2021 (via The Gamer):

Game of the Year – Resident Evil Village

– Resident Evil Village VR Game Of The Year – Cooking Simulator VR

– Cooking Simulator VR Labor of Love – Terraria

– Terraria Better With Friends – It Takes Two

– It Takes Two Outstanding Visual Style – Forza Horizon 5

– Forza Horizon 5 Most Innovative Gameplay – Deathloop

– Deathloop Best Game You Suck At – Nioh 2: The Complete Edition

– Nioh 2: The Complete Edition Best Soundtrack – Marvel’s Guardians Of The Galaxy

– Marvel’s Guardians Of The Galaxy Outstanding Story-Rich Game – Cyberpunk 2077

– Cyberpunk 2077 Sit Back And Relax – Farming Simulator 2022

Da notare anche la vittoria di Cyberpunk 2077 nella categoria di miglior storia e narrazione, battendo titoli altrettanto validi come Life Is Strange: True Colors, Days Gone e Mass Effect: Legendary Edition.

Ricordiamo che nel 2020 è stato un grande titolo Rockstar Games a portarsi a casa il premio di Gioco dell’Anno agli Steam Awards 2020.

Ma non solo: Returnal, il roguelike di Housemarque, è diventato il Game of the Year per Shuhei Yoshida, capo della divisione PlayStation Indies.

Infine, se volete rinfrescarvi la memoria, date un’occhiata ai vincitori (e agli annunci) dei TGA 2021 di dicembre.