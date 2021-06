Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: offerte su saghe storiche

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana, che in questa occasione sono dedicate principalmente a saghe storiche ed amate in particolare dai giocatori degli anni ’90.

Stiamo parlando naturalmente dei titoli pubblicati da SNK, che in quest’occasione presentano sconti che arrivano fino all’80% sui titoli più amati della compagnia, come The King of Fighters XIV.

Lo store di Valve è ormai conosciuto dai suoi utenti grazie alle sue imperdibili offerte, tra le quali ricordiamo essere ancora attive le nuove promozioni della settimana, con giochi a partire da 39 centesimi.

Durante le scorse follie di metà settimana avevamo segnalato in particolare la presenza di It Takes Two, a dimostrazione che spesso e volentieri anche i titoli big possono essere messi in offerta.

SNK è l'editore protagonista delle nuove follie di metà settimana su Steam.

In questa occasione, SNK ha deciso di mettere in offerta molteplici tra i titoli più amati e disponibili su Steam, tra i quali sono disponibili tanti giochi appartenenti alla serie The King of Fighters.

Tra questi, vogliamo segnalare in particolare The King of Fighters XIV, la cui Steam Edition è attualmente in offerta con un generoso 75% di sconto.

L’offerta più vantaggiosa riguarda sicuramente The King of Fighters ’97 Global Match, disponibile a solo 1,99€ grazie ad un eccezionale sconto dell’80%.

Non possiamo poi dimenticarci di menzionare le offerte dedicate a Samurai Shodown, arrivato su Steam solamente due giorni fa: potrete scegliere tra diversi pacchetti con DLC con sconti fino al 48%.

I giochi SNK non sono però gli unici ad essere stati scontati: tra le follie di metà settimana troviamo anche Night of the Dead, un survival game a tema zombie attualmente disponibile in accesso anticipato, che potrete fare vostro con il 33% di sconto.

Di seguito potrete trovare i link diretti per consultare voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili su Steam:

Per poter accedere alle offerte di SNK dovrete semplicemente cliccare sulla categoria sconti, che potrete trovare di fianco a prossime uscite: tutte le promozioni attualmente disponibili termineranno il 18 giugno alle ore 19:00.

Se siete alla ricerca di giochi gratis su PC, segnaliamo che un gioco è ancora disponibile gratuitamente su Steam, ma solo per pochi giorni.

Ricordatevi inoltre che questo è l’ultimo giorno a vostra disposizione per recuperare l’ultimo gioco gratis di Epic Games Store, che si è trattato di una grandissima sorpresa.

Gli abbonati ad Amazon Prime sono inoltre ancora in tempo per recuperare gratuitamente uno dei Battlefield più amati, in vista del prossimo capitolo della serie.