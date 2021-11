Steam svela gli affari del fine settimana: ci sono Death Stranding e FIFA 22

In questa incredibile giornata ricca di sconti, non poteva certo mancare all’appello anche Steam, che ha deciso di rinnovare ancora una volta i suoi affari del fine settimana con tanti nuovi incredibili giochi.

Questo weekend gli utenti PC potranno infatti approfittare delle offerte su alcuni dei giochi più amati del panorama videoludico, tra i quali è naturalmente doveroso segnalare FIFA 22, l’ultimo incredibile capitolo calcistico di EA Sports.

Gli utenti console hanno già avuto un assaggio delle offerte dedicate al Black Friday: per esempio con PlayStation Store è possibile risparmiare su tante esclusive PS5.

Ma anche i rivali di Microsoft non hanno voluto essere da meno, mettendo in offerta su Xbox Store per il Black Friday tantissime produzioni appena uscite.

FIFA 22 offre ai suoi utenti la possibilità di utilizzare oltre 17.000 giocatori con più di 700 squadre, rendendola dunque l’esperienza calcistica definitiva per gli appassionati anche grazie alla sempre apprezzata modalità Ultimate Team.

Solo per questo weekend, i giocatori di Steam potranno dunque acquistare il nuovo titolo calcistico con una riduzione del prezzo pari al 40%, sia per l’edizione standard che per la Ultimate Launch Edition.

Non è però l’unico grande titolo che vale la pena di segnalare: è infatti possibile acquistare a un prezzo incredibile anche Death Stranding, l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima, con un imperdibile 70% di sconto. Questo significa che l’avventura di Sam Bridges potrà essere vostra a meno di 18 euro.

Per celebrare i relativi aggiornamenti crossover, segnaliamo inoltre le offerte dedicate a Terraria e Don’t Starve Together, due produzioni indipendenti tra le più apprezzate dagli utenti e disponibili con il 50% e il 66% di sconto.

Ovviamente sono disponibili anche tante altre offerte: di seguito troverete un riepilogo di tutti gli affari del fine settimana, con i relativi link per accedere alle pagine ufficiali.

Con l’unica eccezione di Gunfire Reborn, la cui offerta resterà valida fino al giorno 1 dicembre, tutte le offerte termineranno tra il 22 e il 24 novembre: il nostro consiglio è dunque quello di consultare accuratamente i relativi giochi per essere sicuri di non perdervi queste occasioni.

Segnaliamo inoltre che in tali date termineranno anche le follie di metà settimana: tra le produzioni in offerta c’è anche un popolare sparatutto.