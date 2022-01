Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è una famosa saga sparatutto

Anche in questo periodo infrasettimanale torna l’appuntamento con le nuove follie di metà settimana di Steam, l’atteso evento che permette ai giocatori PC di risparmiare cifre importanti sui migliori giochi disponibili sul catalogo.

Le nuove offerte disponibili sullo store di Valve sono molto interessanti e adatte a giocatori amanti di diversi generi: tra le promozioni appena lanciate segnaliamo, per esempio, le imperdibili offerte sul franchise di Serious Sam.

Steam ha già dimostrato di essere uno dei negozi online più imponenti di sempre, battendo un nuovo record dopo appena una settimana: i giocatori lo hanno scelto anche per le tante incredibili offerte disponibili ogni giorno, come quelle che vi stiamo segnalando adesso.

La nota saga sparatutto ideata da Croteam è stata infatti interamente scontata per un periodo limitato, con tagli di prezzo fino al 90% e con la possibilità di risparmiare perfino sul pre-order dell’espansione stand-alone Serious Sam Siberian Mayhem, in uscita fra poche settimane.

Se vorrete inoltre acquistare tutti i giochi di Serious Sam in un unico convenientissimo bundle, potrete approfittare dell’offerta sul Complete Pack, che include al suo interno 13 prodotti tra titoli lanciati e rispettive espansioni all’82% in meno.

Nel caso siate invece amanti dei platform, tra le nuove offerte di Steam potrete recuperare anche il remake SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, uno degli adattamenti più amati del popolarissimo cartone animato che oggi potrà essere vostro a soli 9,89€, grazie allo sconto del 67%.

C’è spazio anche per l’interessante proposta su Super Meat Boy Forever, il nuovo brutale auto-runner platform di precisione: il titolo è stato lanciato soltanto ieri 10 gennaio, ma da oggi potrà essere vostro con il 40% in meno.

Cambiando completamente genere, l’ultimo prodotto in offerta che vi segnaleremo è Railway Empire, l’interessantissimo titolo che vi permetterà di creare e gestire un’avanzata rete ferroviaria: potrete acquistare la Complete Collection con un incredibile 81% di sconto o, in alternativa, scegliere la versione base a soli 9,89€.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le nuove follie di metà settimana disponibili su Steam, con i relativi link per accedere alle offerte: le promozioni termineranno tra il 13 e il 17 gennaio, dunque controllate accuratamente le date di scadenza.

Vi ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili alcuni degli ultimi affari del fine settimana, tra i quali c’è uno dei JRPG più amati della generazione.

Le offerte potrebbero rivelarsi un eccellente modo di ingannare l’attesa per Elden Ring, che è diventato il gioco più desiderato dagli utenti Steam.