Steam non si ferma più: batte un altro record ed è ancora più imponente

Steam ha dimostrato di essere uno store in piena salute: dopo una considerevole crescita avvenuta, come per molti altri settori digitali, nel 2020 a causa della pandemia, in molti si aspettavano un possibile rallentamento e una possibile perdita di utenti.

Lo store di Valve è però riuscito a smentire ogni previsione, dimostrando di essere sempre più amato da chi preferisce il gaming con mouse e tastiera, battendo in queste ore un nuovo impressionante record.

Dopo una sola settimana dall’aver superato il numero di utenti connessi contemporaneamente complessivi, Steam ha infatti dimostrato di essere senza alcun dubbio lo store PC più imponente di sempre.

La nota piattaforma SteamDB (via Game Rant) ha infatti segnalato che il 9 gennaio 2022 si sono collegati oltre 28 milioni di utenti contemporaneamente.

Per essere più precisi, sullo store si sono collegati 28.230.661 utenti durante lo stesso giorno: il precedente risultato ottenuto solo pochi giorni fa è stato dunque battuto di ben 300mila volte.

Il noto analista Daniel Ahmad ha commentato la vicenda evidenziando come Steam non sia stato il solo a riscontrare una enorme crescita nel 2020 ma che, a differenza di quanto accaduto con altri concorrenti, lo store ha continuato ad ottenere risultati sempre maggiori anche nel 2021 e, adesso, nel 2022.

Appare particolarmente impressionante sottolineare come il record stabilito nel 2021 era di 25.4 milioni di utenti in contemporanea: questo significa che nel 2022 si sono già collegati quasi 3 milioni di giocatori in più, nonostante l’anno sia appena iniziato.

Steam hit 28 million concurrent users today. Concurrent users saw strong growth during 2020, due to the impact of COVID-19, but it's clear that growth also continued to persist in 2021. Peaks reached each Jan: Jan 2019: 17.6m

Jan 2020: 18.3m

Jan 2021: 25.4m

Jan 2022: 28.2m https://t.co/iBRLqLGqAw — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 9, 2022

Considerando che sono passati solamente 7 giorni dal precedente record, questi risultati non fanno altro che dimostrare quanto Steam sia ormai diventato di fondamentale importanza nel panorama del gaming su PC e che continuerà ad esserlo, con molta probabilità, per tantissimo tempo.

Il client viene utilizzato anche per sondare l’interesse e i gusti dei videogiocatori, grazie ad iniziative come gli Steam Awards 2021, che hanno incoronato Resident Evil Village come miglior gioco dell’anno.

Lo store ha anche rivelato che il gioco più atteso in assoluto nel 2022 è Elden Ring: il nuovo titolo di FromSoftware ha superato anche un gioco in cima alle classifiche da un anno.

Grande merito del suo successo lo deve sicuramente ai tanti saldi settimanali disponibili: a tal proposito, vi ricordiamo che avete ancora poche ore di tempo per acquistare il GOTY 2021 a prezzo scontato.