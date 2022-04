Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un soulslike in offerta

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana disponibili sul proprio store da questo momento: si tratta dell’atteso appuntamento infrasettimanale con le offerte selezionate su tanti imperdibili prodotti amati dai giocatori PC.

Complice l’enorme successo ottenuto da Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition in offerta su Amazon), i soulslike sono ormai diventati sempre più popolari: per questo motivo, dopo aver affrontato le avventure dell’Interregno, una delle nuove offerte di Steam potrebbe rivelarsi particolarmente allettante.

Ovviamente, prima di iniziare, riteniamo doveroso segnalare che i seguenti sconti non saranno le uniche promozioni che potrete trovare su Steam: ad esempio, avete ancora poche ore a disposizione per poter riscattare gratis un celebre MMO fantasy open world.

Tornando alle follie di metà settimana, l’offerta che ci sentiamo di segnalarvi in particolar modo riguarda Code Vein, il soulslike in stile anime ideato da Bandai Namco, lo stesso editore di Elden Ring e della serie Dark Souls, disponibile con un eccezionale 80% di sconto.

Questo significa che Code Vein potrà dunque essere vostro a meno di 10 euro, ma in alternativa potrete scegliere di acquistare la Deluxe Edition a soli 13,99€ per avere tutti i principali contenuti dell’impegnativa avventura.

Cambiando completamente stile di gioco, non possiamo che segnalare anche l’offerta dedicata a Darkwood, un survival horror con prospettiva dall’alto ambientato in un mondo spaventoso e in continua evoluzione.

Questa particolarissima produzione, ideata da Acid Wizard Studio e che possiede una valutazione Molto Positiva nelle recensioni degli utenti, potrà essere vostra con un incredibile sconto dell’85% sulla Deluxe Edition, che includerà anche colonna sonora e artbook a meno di 4 euro e 50.

Concludiamo la selezione di nuove follie di metà settimana segnalandovi anche la presenza di Totally Accurate Battle Simulator, un folle simulatore di lotte che vi permetterà di assistere a scontri su vasta scala tra tantissime squadre di guerrieri diversi: questo divertentissimo prodotto oggi è acquistabile con il 55% di sconto.

Potete consultare voi stessi tutte le offerte disponibili sulla pagina principale di Steam al seguente indirizzo: le follie di metà settimana si concluderanno tra il 14 e il 15 aprile, dunque vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Ricordiamo che tutti i giochi acquistati con le nuove offerte saranno compatibili anche con la console portatile Steam Deck: in un nostro speciale vi abbiamo riepilogato tutto quello che dovete sapere sulla piattaforma ibrida.

Steam è senza dubbio il negozio di giochi digitali per PC più popolare al mondo, motivo per il quale è utilizzato anche per analizzare l’andamento degli ultimi giochi in uscita: tra questi segnaliamo il divertente LEGO Star Wars La Saga di Skywalker, che ha distrutto ogni record della serie.