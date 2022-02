Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un amatissimo metroidvania

Steam ha appena svelato l’attesissimo appuntamento con le nuove follie di metà settimana: si tratta delle promozioni infrasettimanali che permettono di acquistare i migliori giochi su PC a prezzi incredibilmente bassi.

Grazie alle nuove offerte proposte dallo store di Valve sarà possibile acquistare alcune delle migliori produzioni videoludiche con sconti fino all’85%: tra queste c’è anche l’amatissimo metroidvania Hollow Knight, disponibile a un prezzo speciale.

La piattaforma ha messo a disposizione proprio in queste ore oltre 100 giochi gratis da provare grazie a Steam Next Fest, senza però naturalmente dimenticarsi degli sconti che hanno reso lo store celebre in tutto il mondo.

Le nuove offerte infrasettimanali si sono rivelate particolarmente interessanti, dato che sono disponibili produzioni per gli amanti di generi videoludici molto diversi.

Abbiamo già citato il bellissimo Hollow Knight tra i titoli in offerta: si tratta di un metroidvania animato in 2D con una vasta quantità di nemici da affrontare e un ricco cast di personaggi, che oggi potrà essere vostro con lo sconto del 50% sul prezzo finale.

Gli amanti del celebre anime tratto dal manga di Akira Toriyama potrebbero tenere in considerazione l’interessantissima promozione su Dragon Ball FighterZ: lo spettacolare picchiaduro dal bellissimo stile grafico realizzato da Arc System oggi è disponibile con un incredibile 85% di sconto.

Tra le tante promozioni a disposizione vogliamo segnalare anche Noita, l’intrigante roguelike in pixel art ricco di azione e magia che ha conquistato il pubblico: oggi potrete provarlo acquistandolo a meno di 10 euro, grazie allo sconto del 50%.

Queste sono però solo alcune delle offerte disponibili: di seguito vi riproporremo tutte le follie di metà settimana attualmente disponibili su Steam, con i relativi link per consultarle nel dettaglio.

Le offerte infrasettimanali di Steam termineranno giovedì 24 febbraio, a eccezione di Hollow Knight che resterà valida fino a venerdì 25 febbraio e delle offerte sui titoli Cyanide Studio, disponibili solo fino alle ore 19.00 di oggi.

Lo store di Valve è diventato la piattaforma ideale per scoprire e giocare i titoli più popolari: recentemente il pubblico è rimasto conquistato da Lost Ark, l’MMO che ha realizzato numeri incredibili.

Allo stesso modo, i fan hanno spesso l’opportunità di scoprire piccole perle nascoste: tra queste ce n’è una molto simile a Hades che sembra molto interessante.