Hades è così bello che un gioco su Steam ora prova a imitarlo (e non è per niente male)

Sappiamo tutti che Hades è una di quelle belle perle assolutamente da videogiocare, anche per chi solitamente non si dedica al suo genere. Il risultato raggiunto dal titolo di Supergiant Games, capace di vincere numerosi premi come GOTY, è lodevole sia in termini di esperienza di gioco sia per la direzione artistica davvero magnetica. Lo è a tal punto da aver generato alcuni discepoli che tentano di riprenderne lo stile per imitarlo.

È anche il caso di Warm Snow, un interessante videogioco di BadMudStudio adocchiato dai colleghi del sito Kotaku, che propone un’esperienza action rogue-like accompagnandola effettivamente a una direzione artistica – che qui affonda le radici in scenari orientali – che richiama un po’ le palette che abbiamo visto in azione in Hades.

Gli sviluppatori descrivono l’interessante gioco come «un action rogue-like con uno scenario ambientato in un mondo dark fantasy». Il gioco, nello specifico, vi mette nei panni del guerriero Bi-An, che affronta i Cinque Grandi Clan nel tentativo di salvare il mondo, arrivato ormai sull’orlo della distruzione.

I commenti dei giocatori sul titolo sono particolarmente positivi e, per aiutarvi a farvi un’idea più precisa di quello che offrirà, affiancando un’anima à la Hades a uno spirito estremamente vicino alla tradizione cinese, vi lasciamo nel corpo della nostra notizia un trailer dedicato.

Warm Snow propone un sistema di combattimento frenetico, con anche più attacchi alla volta da sferrare contro i nemici, e ha una componente narrativa più marcata rispetto ad Hades, con alcune sequenze di storia che sono illustrate e animate in modo simile alla scuola di animazione orientale.

Il gioco è disponibile su Steam dallo scorso mese di gennaio (in cinese, giapponese e inglese) e siamo in attesa di scoprire se, in caso di risposta positiva dal pubblico, ci sia la possibilità di vederlo debuttare anche su altre piattaforme.