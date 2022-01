Hitman 3, gratis la Deluxe Edition dopo i problemi al lancio su Steam

Hitman 3 ha finalmente debuttato anche su Steam, dopo essere stato esclusiva Epic Games Store su PC per tanto tempo.

Il titolo ha rappresentato una ottima chiusura della trilogia della World of Assassination, la nuova vita dell’Agente 47 di IO Interactive.

Saga che è stata raccolta nella recente Hitman Trilogy, annunciata poco tempo fa e arrivata a gamba tesa anche all’interno di Xbox Game Pass al day one.

Hitman 3, insieme agli altri titoli della serie, sarebbe stato giocabile in maniera unica una volta approdato su Steam, con il pieno supporto della realtà virtuale.

Ma il lancio dell’ultimo capitolo della nuova trilogia di incarichi dell’Agente 47 non è stato dei migliori su Steam, anzi, possiamo dire che è stato decisamente problematico.

Un anno dopo l’uscita originaria, Hitman 3 sulla piattaforma di Valve ha ottenuto il famigerato responso “nella media”, per quanto riguarda il gradimento del pubblico.

Uno dei problemi principali riscontrati è legato proprio alla realtà virtuale. Sulla pagina di Steam del gioco è possibile leggere commenti che ci fanno percepire come con il VR il gioco su PC sia praticamente ingiocabile.

Gli utenti a quanto pare non sono neanche riusciti a completare le missioni tutorial per prendere confidenza con il visore a causa della grande quantità di bug e glitch. Altri problemi sono stati riscontrati anche nella campagna single player di Hitman 3.

Per questo motivo, IO Interactive ha deciso di fare un regalo ai giocatori, scusandosi per il risultato ottenuto da questa nuova versione del titolo:

«Il nostro lancio di Hitman 3 su Steam non è andato come pianificato. Non abbiamo mantenuto le nostre stesse aspettative per quanto riguarda l’esperienza di un lancio, e non ci piace che la nostra community di Steam possa cominciare il suo viaggio di Hitman 3 in questo modo. Quindi, ecco cosa faremo: chiunque abbia già acquistato Hitman 3 su Steam, o chiunque lo farà fino al 19 febbraio 2022, riceverà un aggiornamento gratuito.»