Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un amato franchise Bethesda

Steam ha nuovamente reso disponibili per tutti i suoi utenti le nuove follie di metà settimana, rinnovando l’attesissimo appuntamento con le offerte infrasettimanali sui migliori giochi PC.

Tra i tanti giochi disponibili in offerta, questa volta gli utenti potranno approfittare di tanti sconti dedicati a uno dei franchise Bethesda più apprezzati: stiamo parlando di Dishonored, la serie action stealth in prima persona sviluppata da Arkane Studios.

Il popolare store di Valve è ormai un punto di riferimento per tutti i giocatori PC, come dimostrato dall’incredibile crescita nel 2022 che ha consentito alla piattaforma di battere ogni record, anche grazie alle sue imperdibili offerte.

Per l’occasione, potrete acquistare a prezzo ridotto tutti i capitoli del franchise di Arkane con sconti fino all’80%: si tratta di un’occasione dunque imperdibile per tutti coloro non abbiano ancora avuto la possibilità di provare questa grande serie.

Per esempio, potrete acquistare Dishonored 2 a soli 5,99€, o la Definitive Edition del primo Dishonored con tutti i contenuti aggiuntivi all’imperdibile prezzo di 4,99€.

Se siete amanti delle avventure con forte enfasi sulla storia, potrebbe interessarvi anche la svendita sui giochi di Skybound Games fino al 75%: questo significa che potrete recuperare grandi avventure, come la saga The Walking Dead di Telltale Games, a prezzi molto speciali.

Nel caso preferiate invece un titolo che incentivi maggiormente la vostra creatività, tra le tante offerte infrasettimanali vogliamo segnalare anche Cities Skyline, l’amato simulatore che vi consentirà di costruire e gestire un’intera città: oggi potrà essere vostro con sconti del 75% sulle edizioni standard e Deluxe.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche una delle più piacevoli sorprese indie dello scorso anno: Unpacking è un piacevole puzzle game dove vi occuperete semplicemente di riporre tutti i vostri oggetti personali nel giusto ordine dopo aver completato un trasloco e oggi potrà essere vostro con il 20% di sconto.

Ovviamente sono disponibili tante altre promozioni, motivo per il quale di seguito vi riepilogheremo tutte le follie di metà settimana di Steam con i relativi link per accedere alle offerte e procedere all’eventuale acquisto:

Se siete interessati alle ultime promozioni infrasettimanali, il nostro suggerimento è quello di affrettarvi: tutte le offerte termineranno il 27 gennaio alle ore 19.00, con l’unica eccezione di Hacknet che resterà disponibile fino al 28 gennaio.

Vi ricordiamo inoltre che grazie a una nuova promozione di SEGA potrete riscattare gratis due giochi sul vostro account Steam: vi raccomandiamo di non lasciarveli sfuggire.

Ampliare il catalogo di giochi disponibili sul vostro account vi consentirà di avere più titoli a disposizione su Steam Deck, la console ibrida di Valve che non sarà più rinviata.