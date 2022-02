Steam svela i nuovi affari del fine settimana: c’è un open world medievale

Anche questo fine settimana non poteva mancare il grande appuntamento con gli Affari del Fine Settimana di Steam, l’attesa serie di promozioni del weekend su una grande selezioni di prodotti disponibili sullo store.

Tra le nuove offerte proposte dallo store di Valve ci sono generi di tutti i gusti, ma una delle più allettanti è sicuramente quella dedicata a Kingdom Come Deliverance, l’ambizioso open world che vi farà vivere una grande storia ambientata nel Sacro Romano Impero.

Per celebrare i nuovi sconti, Steam ha anche deciso di rendere disponibile gratuitamente per tutto il weekend un’apprezzata esclusiva Xbox, che in queste ore ha raggiunto ben 10 milioni di giocatori.

Ma non solo: tra i giochi protagonisti degli affari del fine settimana c’è anche RiMS Racing, il simulatore motociclistico anch’esso scaricabile gratis per un periodo limitato.

In Kingdom Come Deliverance invece interpreterete Henry in un’avvincente storia in cui assisteremo impotenti al massacro dei nostri amici e della nostra famiglia: la vostra missione sarà quella di respingere gli invasori e vendicare i genitori.

Grazie alle nuove promozioni di Steam, potrete ottenere questo open world medievale con un incredibile 70% di sconto su tutte le versioni: inoltre, per un periodo limitato, potrete anche riscattare completamente gratis il DLC The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon.

Ma le promozioni non sono finite qui: grazie alle offerte dell’editore Wargaming, potrete acquistare a prezzo ridotto tutti i migliori contenuti aggiuntivi dedicati a prodotti come World of Tanks e World of Warships, con sconti fino al 90%.

Anche l’editore Slitherine propone però sconti fino al 90% sui suoi migliori videogiochi, che includono produzioni come Warhammer 40.000 Gladius e Battlesector, Armored Brigade e Battlestar Galactica Deadlock.

Di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana di Steam, con i relativi link per accedere alle offerte e ricordandovi che tutte le promozioni termineranno ufficialmente lunedì 14 febbraio alle ore 19.00:

Se siete appassionati dei videogiochi su PC, vi ricordiamo di riscattare l’ultimo gioco gratis di Epic Games Store: il prossimo regalo arriverà direttamente dal papà del Gioco dell’Anno 2021.