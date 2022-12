Steam rivela i giochi più venduti e più giocati del 2022: ci sono sorprese

A poche ore dalla fine del 2022 è tempo anche per Steam di fare i conti con, ovviamente, i giochi più venduti e giocati dell’anno.

Occasione buona anche per recuperare i migliori videogiochi dell’anno che avete lasciato indietro magari, che alla più brutta potete sempre acquistare tramite il solito Amazon.

Ad altrettante poche ore dalla conclusione dei Saldi Steam, che negli ultimi giorni hanno permesso agli utenti di tutto il mondo di rifare il proprio portfolio digitale.

Occasione anche per gli utenti della console portatile, dove vi abbiamo consigliato una lista di giochi a meno di €20 da tenere d’occhio.

Come riporta DualShockers, Valve ha pubblicato una pagina speciale di Steam dedicata ad alcuni dei giochi più venduti e più giocati dell’anno che sta per concludersi.

Entrando nello store, ma non con il vostro account, potete trovare questa pagina che riporta i videogiochi che hanno guadagnato di più, tra le nuove uscite, i più giocati, il meglio della VR e tanto altro.

Tra quelli che hanno incassato di più, microtransazioni incluse, svettano Lost Ark e PUBG, seguiti a ruota da DOTA 2 e Naraka, con Elden Ring solo in quinta posizione. Indubbiamente per via degli acquisti in-game, molto più presenti nei giochi più in alto in classifica.

Tra le nuove uscite Stray è nel podio, subito sotto a Total War Warhammer III e Yu-Gi-Oh Master Duel che svetta nella selezione delle novità.

Una delle vere sorprese è Dying Light 2, che insieme al già citato Yu-Gi-Oh è in cima alla lista dei videogiochi con più utenti simultanei, quindi i più giocati, con ancora Ark, Modern Warfare 2 ed Elden Ring più in fondo.

Il più amato in uscita dall’accesso anticipato di Steam è Mount & Blade II Bannerlord, mentre il trono della VR lo vince Skyrim nella versione dedicata e Steam Deck, invece, è la casa di Stray che è il gioco più amato e venduto.

Un dato che va a braccetto con il fatto che, ancora una volta, i videogiochi in formato digitale stanno aumentando sempre di più il volume di vendite.

Parlando di premi, ecco invece i videogiochi migliori della redazione e degli utenti di SpazioGames: il best of del 2022.