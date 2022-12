I giochi in formato fisico hanno davvero un futuro? I dati del 2022 sono netti

Con il passare degli anni abbiamo assistito a una crescita sempre maggiore del mercato videoludico digitale, rispetto a quello fisico con cui tantissimi utenti sono cresciuti nelle precedenti generazioni di console.

Sembra infatti che ormai il digitale stia diventando in misura sempre maggiore la prima scelta per molti giocatori, al punto da spingere perfino aziende come Microsoft e Sony di investire su console senza alcun lettore ottico (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon).

Il 2022 ci ha infatti svelato che i giocatori preferiscono nettamente acquistare copie digitali dei propri videogiochi preferiti: un dato che era già stato suggerito qualche mese fa dalla base d’utenza su PS5 e PS4 e recentemente confermato da nuovi dati ufficiali, rilasciati come riassunto dell’anno che sta per concludersi.

L’affidabile GamesIndustry.biz ha infatti pubblicato alcuni dati molti interessanti sull’anno che si concluderà ufficialmente tra poche ore, confermando il netto dominio delle vendite digitali su quelle fisiche per il mercato dei videogiochi.

I giochi fisici potrebbero diventare un lontano ricordo.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, che prendono in considerazione tutte le console attualmente disponibili sul mercato, pare infatti che nel 2022 il 72% dei videogiochi sono stati acquistati in formato digitale, contro un ridottissimo 28% di giochi fisici.

Un risultato che diventa, ovviamente, ancora più schiacciante analizzando separatamente il mercato PC, dove ormai soltanto il 2% di videogiochi continua a essere venduto in formato fisico, dove ormai non sembra più esserci alcun futuro per tale formato.

I dati suggerirebbero che tale destino potrebbe avvicinarsi velocemente anche per le console di ultima generazione: ormai quasi 3 giochi su 4 vengono infatti venduti in digitale, con dati che si dimostrano in constante aumento con il proseguire degli anni.

Vedremo se nel 2023 assisteremo a una ripresa del formato fisico, anche se le ultime statistiche arrivate in tal senso non sembrano essere affatto incoraggianti. È sufficiente infatti ricordare che perfino le edizioni da collezione ormai tendono a fare a meno del disco fisico: l’ultimo esempio è la Firefly Edition di The Last of Us Part I, che in Europa includerà soltanto copie digitali.

Ma i risultati ancora più evidenti arrivano analizzando l’andamento degli ultimi capitoli di FIFA, le cui vendite fisiche sono costantemente in calo dopo ogni singola edizione del simulatore calcistico di EA Sports.