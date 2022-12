Saldi invernali di Steam: migliori giochi a meno di 20 euro (anche per Steam Deck)

È sempre un po’ più Natale quando spuntano anche i Saldi Invernali di Steam, in un certo senso. Come di consueto, il catalogo digitale gestito da Valve sta infatti proponendo sulle sue pagine delle promozioni che coinvolgono un consistente numero di videogiochi, che ci terranno compagnia nel corso delle festività di fine anno.

Le offerte, disponibili dal 22 dicembre al 5 gennaio (fino alle ore 19.00 italiane) coinvolgono numerosi franchise e sono parecchie: abbiamo quindi deciso di dare un’occhiata da vicino per segnalarvi alcuni degli sconti più interessanti, con un focus specifico su Steam Deck.

selezioneremo solo giochi verificati o giocabili anche su Steam Deck, in modo che i possessori della "console" di Valve possano acquistare e giocare serenamente tutti i titoli che metteremo in evidenza nel nostro articolo.

Vediamo i migliori sconti invernali su Steam, citando solo giochi compatibili anche con Steam Deck

Se volete approfondire la conoscenza con Steam Deck, qualche settimana fa abbiamo proposto una ricchissima video recensione che ha analizzato l’esperienza offerta dalla piattaforma proprio dal punto di vista del giocatore console. Se invece volete capire meglio come funzionino i distintivi di “giocabile”, “verificato” o “non compatibile”, consultate pure la nostra guida dedicata a Deck.

Detto questo, vediamo i migliori giochi in sconto per i saldi invernali di Steam.

Saldi invernali di Steam: i migliori giochi a meno di 20 euro

Detroit: Become Human a 19,95€ (verificato)

a 19,95€ (verificato) Little Nightmares II a 9,89€ (verificato)

a 9,89€ (verificato) The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (verificato)

a 5,99€ (verificato) The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 9,99€ (verificato)

a 9,99€ (verificato) Assassin’s Creed Valhalla a 19,80€ (giocabile)

a 19,80€ (giocabile) Outer Wilds a 12,59€ (giocabile)

a 12,59€ (giocabile) Monster Hunter Rise a 19,99€ (giocabile)

a 19,99€ (giocabile) Deathloop a 19,79€ (verificato)

a 19,79€ (verificato) Metro Exodus a 7,49€ (verificato)

a 7,49€ (verificato) Darkest Dungeon a 3,44€ (giocabile)

a 3,44€ (giocabile) Immortality a 12,59€ (verificato)

a 12,59€ (verificato) Spiritfarer: Edizione Farewell a 6,24€ (verificato)

a 6,24€ (verificato) Stardew Valley a 8,39€ (verificato)

a 8,39€ (verificato) Cozy Grove a 4,99€ (verificato)

a 4,99€ (verificato) Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (giocabile)

a 19,79€ (giocabile) Civilization VI a 5,99€ (giocabile)

a 5,99€ (giocabile) The Elder Scrolls V: Skyrim a 9,99€ (giocabile)

a 9,99€ (giocabile) Ender Lilies a 14,99€ (verificato)

a 14,99€ (verificato) Control: Ultimate Edition a 11,99€ (verificato)

a 11,99€ (verificato) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain a 7,49€ (verificato)

a 7,49€ (verificato) Horizon: Zero Dawn a 16,49€ (verificato)

a 16,49€ (verificato) Fallout 4 GOTY Edition a 7,99€ (giocabile)

a 7,99€ (giocabile) Return to Monkey Island a 18,39€ (verificato)

a 18,39€ (verificato) Hades a 10,49€ (verificato)

a 10,49€ (verificato) Doom Eternal a 9,99€ (verificato)

a 9,99€ (verificato) Pentiment a 14,99€ (verificato)

a 14,99€ (verificato) Crash Bandicoot 4: It’s About Time a 19,99€ (verificato)

a 19,99€ (verificato) Kena: Bridge of Spirits a 19,99€ (verificato)

a 19,99€ (verificato) Hollow Knight a 7,49€ (verificato)

a 7,49€ (verificato) Devil May Cry 5 a 9,89€ (verificato)

a 9,89€ (verificato) Days Gone a 16,49€ (verificato)

a 16,49€ (verificato) The Stanley Parable: Ultra Deluxe a 13,19€ (verificato)

a 13,19€ (verificato) Spyro: Reignited Trilogy a 13,99€ (verificato)

a 13,99€ (verificato) Resident Evil 2 a 9,99€ (verificato)

a 9,99€ (verificato) Neon White a 17,59€ (verificato)

a 17,59€ (verificato) A Plague Tale: Innocence a 9,99€ (verificato)

a 9,99€ (verificato) Celeste a 4,99€ (verificato)

a 4,99€ (verificato) Final Fantasy XV a 17,49€ (verificato)

Sentitevi liberi di segnalare ulteriori sconti che avete adocchiato nei commenti, per farli notare anche ad altri videogiocatori!