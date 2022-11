Steam regala un nuovo gioco gratis, un’avventura horror «artistica»

Continuano le offerte di Steam a tempo illimitato per tutti i suoi utenti: avrete infatti la possibilità di fare vostro un horror davvero molto interessante, senza dover spendere un solo centesimo.

Si tratta di Impasto, un titolo davvero molto suggestivo che da questo momento potrà essere vostro per sempre e totalmente gratis.

Come per la precedente offerta che vi abbiamo segnalato nelle scorse ore, vi basterà consultare direttamente la pagina ufficiale sullo store di casa Valve e fare vostro il gioco.

Impasto è un gioco d’avventura horror in prima persona ispirato alle opere e all’eredità di Francisco Goya, il venerato ma tormentato pittore spagnolo. Lo potete trovare a questo indirizzo.

Ambientato in un mondo irreversibilmente alterato dalla sanità mentale dell’autore, il giocatore deve usare la furtività e l’ingegno per sopravvivere.

Si tratta di un progetto realizzato da studenti della University of Southern California in collaborazione con altri studenti dell’Otis College of Art and Design e della California State University Fullerton, oltre che da volontari di tutto il mondo.

La trama recita:

Una misteriosa lettera di eredità. Un maniero oscuro e presagio. Figure lugubri e inquietanti dipinte sulle pareti. Una tela vorticosa che vi invita ad avvicinarvi, attraverso l’oceano nero della pittura, a un mondo che ha perso ogni ragione. Seguite il percorso di Mariano Goya che si addentra nell’oscuro e contorto Mondo Dipinto di suo nonno, il famoso e tormentato artista Francisco Goya, per scoprire la sua eredità segreta. Immergetevi nella tragica caduta di uno dei più grandi artisti della storia e confrontatevi con le sue creazioni più oscure. Incontrate gli abitanti distorti che risiedono all’interno della pittura, attraversate le strade oscure di una città messa in ginocchio dalla brutale inquisizione ed esplorate le antiche rovine di un vecchio dio dimenticato. Dovrete eludere i numerosi pericoli del Mondo Dipinto, risolvere i suoi enigmi e scoprire i suoi oscuri segreti, in un viaggio sia per tornare a casa che per scoprire cosa ha dato vita a questa terra di incubi.

Restando in tema, i giochi su Steam stanno aumentando di prezzo in tutto il mondo, cosa questa che ha lasciato parecchi utenti decisamente poco contenti.

Ma non solo: se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis su PC, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire gli incredibili omaggi di Prime Gaming per il mese di novembre.

Infine, se ancora non dovessero bastarvi, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi giochi gratis di Epic Games Store prima che sia troppo tardi.