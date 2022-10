Steam, c’è una brutta notizia per i giocatori di tutto il mondo

Come saprete, viviamo in un momento storico in cui i rialzi dei prezzi sono all’ordine del giorno, un problema che a quanto pare tocca anche il mondo dei videogiochi.

Mentre anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti un’interessante selezione di giochi gratuiti a tempo, arrivano ora notizie ben poco piacevoli.

Come molte altre cose che stanno diventando più costose con l’aumento dell’inflazione e il rafforzamento del dollaro, anche Steam ha deciso di seguire la stessa, infelice tendenza.

Come riportato anche da GameReactor.eu, Valve ha deciso di aumentare i prezzi consigliati dei giochi sul suo catalogo, con dei rincari davvero sostanziosi in alcune regioni specifiche.

Valve ha annunciato oggi l’aumento dei prezzi di vendita consigliati per i giochi in diversi mercati, con crescite fino al 485% in alcune località.

Se siete abbastanza sfortunati da vivere in Argentina, la nuova guida di Steam su come gli sviluppatori di giochi dovrebbero prezzare i loro giochi lascia intendere che ci sarà un aumento dei prezzi.

Queste correzioni al rialzo sono state applicate per bilanciare l’inflazione e un elenco completo di come i nuovi prezzi influiranno sulle diverse regioni può essere trovato poco sotto.

Da quello che è possibile notare, in Turchia si passerà da 92 a 510 lire turche (per un aumento del 454%), così come anche in Europa, con il prezzo consigliato in euro che passa da 49,99 euro a 58,99 euro, viene registrato un rincaro del 18%.

Ultimo ma non meno importante il mercato del Regno Unito, che passa da 46,49 sterline a 49,99 sterline (facendo quindi registrare un +8%). In altre parole, tempi bui attendono i giocatori PC, che vi piaccia oppure no.

Restando in tema, dopo varie indiscrezioni su PS5 ed un eventuale aumento di prezzo della console, alcuni giorni fa è arrivata l’ufficialità della notizia, tra mille polemiche.

Ma non solo: anche Phil Spencer di Xbox ha lasciato intendere che i prezzi saliranno prossimamente, per quanto riguarda anche i servizi offerti da Game Pass.