Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma solo per pochi giorni: ecco come averlo

Grazie a una nuova promozione a tempo limitato, tutti gli utenti con un account Steam hanno la possibilità di poter ottenere un nuovo gioco gratis senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Una nuova offerta disponibile su Fanatical vi permetterà infatti di ricevere gratuitamente un codice riscattabile su Steam per aggiungere alla vostra raccolta Internet Café Simulator, il folle titolo realizzato da Cheesecake Dev.

Si tratta dunque di un omaggio gradito per tutti coloro adorino usare un mouse gaming (trovate offerte interessanti su Amazon), senza dover fare alcun acquisto: come riportato da GameSpot, gli unici requisiti necessari sarà essere iscritti a Fanatical e accettare di iscriversi alla relativa newsletter.

Dopo aver portato a termine l’offerta, riceverete inoltre un codice di sconto del 66% per poter eventualmente acquistare Internet Café Simulator 2, un’occasione di cui approfittare qualora vi fosse piaciuto il primo titolo offerto gratuitamente ancora per soli 4 giorni.

I giocatori di Internet Café Simulator saranno chiamati a gestire un Internet Café nel migliore dei modi, avendo però anche l’opportunità di interagire con la città: dovrete riuscire a fare di tutto per soddisfare le necessità dei vostri clienti e riuscire a pagare l’affitto del vostro appartamento e del negozio.

Se volete approfittare di questa fantastica occasione, non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina dell’offerta su Fanatical ed effettuare il login con il vostro account o, eventualmente, iscrivervi in pochi semplici passi.

Dopo aver fatto clic sull’apposito pulsante per confermare la volontà di iscrivervi alla newsletter, si abiliterà automaticamente la possibilità di aggiungere Internet Café Simulator al vostro carrello a zero centesimi. Una volta completata l’offerta, basterà dirigervi alla vostra pagina dei prodotti su Fanatical per rivelare il codice da riscattare sul vostro account.

In un periodo in cui i giochi su Steam stanno aumentando di prezzo in tutto il mondo, la possibilità di ottenere un gioco gratis è sicuramente un’occasione che molti fan vorranno cogliere al volo il prima possibile: non possiamo che lasciarvi augurandovi buon divertimento!

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis su PC, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire gli incredibili omaggi di Prime Gaming per il mese di novembre: tra i titoli in regalo c’è infatti anche Fallout New Vegas.

E se ancora non dovessero bastarvi, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi giochi gratis di Epic Games Store prima che sia troppo tardi: tra poche ore saranno infatti svelati i nuovi omaggi settimanali.