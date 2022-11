Steam non si ferma più e vi regala un nuovo gioco gratis: è un grande fantasy

Continuano le generosissime offerte di Steam a tempo limitato per tutti i suoi utenti: per pochi giorni avrete infatti la possibilità di fare vostro un grande gioco fantasy, senza dover spendere un solo centesimo in più.

Si tratta di Warhammer Vermintide 2, il sequel del grande successo ispirato dal celebre franchise ideato da Games Workshop (trovate il primo capitolo a meno di 10 euro su Amazon), che da questo momento potrà essere vostro per sempre e totalmente gratis.

A differenza della precedente offerta che vi abbiamo segnalato nelle scorse dedicata a un folle simulatore, questa volta non sarà necessario procedere su siti esterni, ma basterà consultare direttamente la pagina ufficiale sullo store di casa Valve.

Vi ricordiamo che si tratta di un gioco cooperativo ambientato alla Fine dei Tempi, in un mondo ormai devastato dalla guerra raccontata in Warhammer Fantasy Battles: potrete divertirvi insieme ad altri 3 amici per formare party da un massimo di 4 giocatori.

Gli utenti potranno scegliere tra 5 eroi e farsi strada provando le numerose carriere e abilità disponibili, affrontando orde di nemici e collaborando con i propri alleati per sopravvivere e portare alla vittoria l’Impero.

Warhammer Vermintide 2 sarà disponibile gratuitamente e senza che sia necessario alcun acquisto fino a lunedì 7 novembre alle ore 10.00: significa che avete tempo per tutto il fine settimana per poterlo fare vostro.

Per approfittare immediatamente di questa offerta, non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Aggiungi all’account», dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro account Steam.

Una volta completata l’operazione, il nuovo capitolo gratuito di Warhammer sarà vostro per sempre e potrete scaricarlo e giocarci tutte le volte che vorrete: un’offerta naturalmente valida anche per i vostri amici, che da adesso potrete radunare per delle divertenti e brutali avventure cooperative.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis, non dimenticatevi di dare un’occhiata anche a Epic Games Store: sono disponibili da poche ore i nuovi omaggi settimanali. Inoltre, se siete iscritti ad Amazon Prime, potete scaricare tantissimi giochi gratuiti grazie a Prime Gaming, tra i quali c’è anche l’edizione più completa di Fallout New Vegas.