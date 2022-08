Un RPG fantasy di Blizzard è gratis, da ora, per un periodo limitato

I fan di World of Warcraft sono davvero tantissimi, sebbene la notizia di oggi avvicinerà senza dubbio anche coloro che il MMORPG di Blizzard lo conoscono solo di sfuggita.

L’universo di WoW (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) non ha infatti bisogno di presentazioni.

Un paio di anni fa, gli appassionati di World of Warcraft avevano puntato i loro riflettori su Shadowlands, l’ottava grande espansione dedicata allo storico gioco di ruolo online.

Ora, come riportato anche da PC Games N, l’editore americano ha infatti annunciato che è possibile ottenere l’espansione World of Warcraft Shadowlands gratuitamente, con un potenziamento del personaggio di livello 50.

Con Dragonflight all’orizzonte, sembra che questo sia il momento perfetto per rispolverare un piccolo, grande classico dell’universo di WoW.

Da ora e fino al 5 settembre, è possibile quindi ottenere una copia gratuita dell’espansione Shadowlands, oltre a un potenziamento del personaggio di livello 50 per poter giocare subito a tutti i contenuti inclusi nel pacchetto.

Ecco come riscattare gratis World of Warcraft Shadowlands:

Aprire l’app Battle.net anche da Desktop e accedetevi col proprio account.

Cliccate sull’icona regalo in alto a destra dell’app, accanto all’icona delle notifiche.

Nella finestra di conferma, cercate i vostri regali e cliccate sul pulsante “Reclama”.

Avviate WoW e create il nuovo personaggio di livello 50.

Ad ogni modo, ci sono alcune limitazioni: gli account Battle.net che non hanno un’espansione qualsiasi collegata a uno dei loro account non sono idonei per l’offerta, così come anche coloro che hanno già Shadowlands nel loro catalogo prodotti.

Restando in tema, da un report di Bloomberg di Jason Schreier e Zheping Huang abbiamo scoperto che Blizzard stava sviluppando due spin-off di World of Warcraft, ma che sono stati cancellati.

Per quanto riguarda i progetti futuri della compagnia americana, invece, sappiamo già che il prossimo Overwatch 2 non seguirà l’esempio di Diablo Immortal.