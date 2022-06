Steam e SEGA vi regalano un nuovo gioco gratis: ecco come ottenerlo

Steam e SEGA vi offrono la possibilità di riscattare gratis un nuovo gioco gratis per un periodo limitato: si tratta di un titolo esclusivo e non disponibile sullo store di Valve, ma che potrà essere aggiunto senza costi aggiuntivi al vostro catalogo con una nuova promozione.

Si tratta di Armor of Heroes, un titolo gratuito reso disponibile per il 60esimo anniversario di SEGA nel 2020 e successivamente rimosso dopo il termine della promozione: si tratta dunque di una seconda grande occasione per poter fare vostro questo gioco celebrativo.

La promozione è disponibile in esclusiva sulla piattaforma Games2Gether.com: se avete già avuto modo di approfittare della precedente offerta o, in alternativa, avete già creato un profilo Relic per l’ultimo gioco gratis, non sarà necessario effettuare alcuna operazione aggiuntiva.

Il nuovo gioco gratis sviluppato da The Eccentric Ape è uno sparatutto retro in cui assisterete a battaglie tra carri armati, giocabile sia da soli che contro altri 3 avversari nella modalità PvP.

Per poter accedere a questa promozione esclusiva, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo: se non siete ancora in possesso di un account Relic o non vi siete mai iscritti a Games2Gether.com, dovrete creare in pochi step il vostro profilo ufficiale.

Fatto questo, dovrete cliccare sull’apposito pulsante per avviare il riscatto del titolo su Steam: vi sarà chiesto di effettuare il login e di accettare il collegamento del vostro profilo alla pagina della promozione.

Dopo aver eseguito correttamente l’operazione, SEGA aggiungerà in pochissimi istanti il gioco al vostro catalogo della piattaforma di casa Valve, consentendovi così di scaricare Armor of Heroes sul vostro dispositivo tutte le volte che vorrete.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da provare su Steam per questa settimana, vi segnaliamo che avete ancora poche ore a disposizione per affrontare uno sparatutto GDR insieme ai vostri amici.

Vogliamo inoltre segnalarvi un’ulteriore prova a tempo disponibile sul famoso store PC di casa Valve: si tratta dell’ultimo bizzarro titolo prodotto da Konami.