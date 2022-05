Steam e SEGA vi regalano un nuovo gioco gratis “spaziale”: ecco come averlo

SEGA e Relic Entertainment hanno deciso di avviare in queste ore una nuova promozione speciale per tutti i suoi fan, permettendo loro di poter riscattare un nuovo gioco gratis su Steam in pochi semplici passi.

Come parte di una nuova offerta per promuovere la community dedicata a Company of Heroes 2 (potete acquistare l’edizione completa su Amazon) i giocatori potranno aggiungere al proprio catalogo un gioco «spaziale», senza dover prima spendere nemmeno un centesimo.

Si tratta di Endless Space 2, lo strategico a turni sci-fi sviluppato da Amplitude Studios in cui i giocatori dovranno impegnarsi a costruire il più grande impero stellare mai visto.

La procedura richiederà di creare un account sul sito ufficiale di Relic Entertainment, ma se all’inizio dell’anno avete approfittato dell’apposita offerta per due giochi gratis SEGA, potreste esserne già in possesso.

Sarà necessario infatti aver creato un profilo Relic da utilizzare sulla community ufficiale di Company of Heroes al seguente indirizzo, abilitando in seguito la possibilità di ricevere newsletter dedicate cliccando qui.

Una volta completata la procedura, avrete la possibilità di riscattare immediatamente Endless Space 2 nella sezione Rewards, collegando il vostro account Steam: assicuratevi che il vostro browser non blocchi cookie di terze parti affinché la procedura vada a buon fine.

Qualora dovessero emergere errori, vi consigliamo di utilizzare un browser diverso o di utilizzare una finestra in modalità incognito: non appena avrete collegato correttamente il vostro account Steam, basterà cliccare sull’apposito pulsante per aggiungerlo in pochissimi istanti al vostro catalogo di giochi.

Ricordiamo che il prezzo consigliato di Endless Space 2 è di 39,99€ su Steam, ma per un periodo limitato potrete farlo vostro completamente gratis: si tratta dunque di un’offerta che vi consigliamo di sfruttare il prima possibile.

