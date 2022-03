Steam Deck supporta Xbox Game Pass, ma alcuni giochi non funzionano

Steam Deck è finalmente realtà, e tutti i giocatori PC possono avere l’ebrezza di poter giocare ai propri titoli preferiti, ma in portabilità.

Una cosa che, finora, era possibile solo con Nintendo Switch, e Valve ha voluto dare la propria interpretazione di console portatile.

Ci sono giochi che, però, non sono compatibili con la nuova console portatile, come Destiny 2 che vi consigliamo di non provare ad avviare, in alcun modo.

Steam Deck supporta anche Windows, ed Xbox Game Pass, ma con dei limiti che bisogna tenere in considerazione.

Con l’integrazione del servizio in abbonamento di Microsoft, Steam Deck si arricchisce di tantissimi altri titoli che è possibile giocare.

Prodotti come Deathloop, Prey e Psychonauts 2 sono perfettamente giocabili sulla console portatile, del tutto compatibili.

Ma ce ne sono alcuni che, purtroppo, non sarà possibile utilizzare su Steam Deck. Nomi molto importanti che, purtroppo, sono esclusi dall’hardware.

Come riporta PC Gamer, su Steam Deck non sarà possibile giocare Halo Infinite, Halo The Master Chief Collection, Gears of War 5 e Microsoft Flight Simulator X.

Il motivo è molto semplice e, purtroppo, lo stesso che ha colpito tanti altri titoli. Il sistema operativo, su base Linux, della console Valve non è compatibile con alcuni software anti-cheat, tra cui quelli supportati dai titoli citati.

L’unica alternativa è giocarli in streaming tramite GeForce Now, ma ovviamente avrete bisogno di una connessione ad Internet.

Neanche qui potrete tentare di giocare in co-op alla campagna di Halo Infinite, che comunque non è ancora disponibile.

A proposito di Halo, nell’attesissima serie tv ci sarà una importantissima novità per quanto riguarda il volto di Master Chief, che lo show potrebbe mostrare per la prima volta.

Per sapere tutto, ma proprio tutto, su Steam Deck, vi consigliamo di seguire la nostra guida dedicata con tutte le informazioni.