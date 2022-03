Steam Deck ora supporta Windows e Xbox Game Pass, ma con dei limiti

L’annuncio di Steam Deck è stato accolto con entusiasmo dai giocatori per via del suo enorme potenziale: avere tra le proprie mani un PC portatile sotto forma di console interamente personalizzabile è un aspetto che ha attirato l’attenzione di molti fan curiosi.

La console di Valve presenta tuttavia un sistema operativo dedicato, che rende impossibile accedere a servizi normalmente presenti su Windows, come i giochi gratuiti di Xbox Game Pass e Epic Games Store.

La compagnia aveva comunque garantito che sarebbe stato possibile installare un nuovo sistema operativo sul proprio dispositivo: dopo pochi giorni dal lancio, adesso è arrivato un primo passo importante verso questa direzione.

Come riportato da The Verge, Valve ha infatti rilasciato ufficialmente i driver per GPU, Wi-Fi e Bluetooth necessari per poter procedere all’installazione di un sistema operativo Windows sulla propria console Steam Deck.

Rinunciando allo SteamOs e installando Windows, i giocatori potranno dunque trasformare la console portatile in un vero e proprio PC, rendendolo conseguentemente compatibile con tanti altri servizi e giochi.

Questo significa che sarete in grado di eseguire anche i giochi gratuiti di Xbox Game Pass tramite Microsoft Store, i regali di Epic Games Store e tante altre attività.

Tuttavia, al momento c’è un grande limite che i fan dovrebbero tenere in considerazione: Steam Deck attualmente non è in grado di supportare il Dual Boot e sarà necessario cancellare totalmente il precedente sistema operativo.

Inoltre, Valve non ha ancora reso disponibili i driver audio e non sarà possibile dunque ascoltare il sonoro: speaker e il jack per le cuffie non funzioneranno, ma sarà comunque possibile usufruire delle opzioni Bluetooth e USB-C.

I fan dovranno inoltre installare necessariamente Windows 10 come sistema operativo, dato che al momento Windows 11 non è compatibile con Steam Deck.

Se questi limiti non dovessero rappresentare un problema per voi, potete trovare le istruzioni ufficiali di Valve per l’installazione del nuovo sistema operativo e i link per i relativi driver al seguente indirizzo. In caso contrario, per il momento sarebbe meglio attendere ulteriori aggiornamenti di SteamOS.

Questa soluzione è al momento l’unica scelta disponibile per poter giocare con titoli incompatibili con SteamOS, come Destiny 2 che ha addirittura minacciato di ban i propri fan.

Vale dunque la pena di analizzare approfonditamente la lista di giochi compatibili con Steam Deck, così da poter prendere una decisione più consapevole prima di installare un nuovo sistema operativo.

E se il vostro interesse è riservato esclusivamente a Xbox Game Pass, sarebbe meglio attendere ulteriori sviluppi: Valve ha già ammesso di essere interessata a supportare ufficialmente il servizio.