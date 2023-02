Steam Deck, le prestazioni vi hanno deluso? Valve promette novità importanti con il nuovo update

Steam Deck si è rivelata indubbiamente una delle piattaforme più sorprendenti degli scorsi mesi, in grado di consentire agli utenti di potersi divertire con il proprio catalogo di giochi PC anche in modalità portatile, pur con qualche sacrificio a livello tecnico.

La console è stata paragonata spesso a Nintendo Switch (di cui trovate il modello OLED su Amazon), proprio per via della sua capacità di adattarsi come piattaforma ibrida: la periferica può infatti trasformarsi anche in una console casalinga, collegandosi a un televisore tramite un’apposita dock.

Tuttavia, le prestazioni di alcuni giochi si sono rivelate particolarmente deludenti per i fan: il motivo principale è la tecnologia SMT dei CPU di AMD, che in molti casi invece di migliorare le performance riesce a renderle addirittura meno efficienti.

Un problema che non è passato inosservato da Valve: come riportato da Game Rant, lo sviluppatore Pierre-Loup Griffais ha annunciato di aver iniziato la fase di test per un nuovo kernel legato alla versione 3.5 di SteamOS, che includerà proprio l’opzione di disattivare tale feature.

Questo consentirà agli utenti di accedere a un’ulteriore opzione di personalizzazione: se un particolare videogioco non dovesse girare con performance adeguate, disattivare il simulatenous multithreading potrebbe consentire di migliorare la loro esperienza ludica.

There are performance improvements in the pipe on workloads that need SMT disabled to perform well. Those are being tested now and will release as part of the updated kernel we are working on for SteamOS 3.5. — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) February 16, 2023

Lo sviluppatore di Valve ha svelato di aver usato anche Sonic Generations come esempio di questo nuovo test, spiegando che il team sta mettendo alla prova diversi videogiochi per ottimizzare al meglio la loro piattaforma ibrida.

Sonic Generations is one – the perf with SMT on should be similar as 5.13 with SMT off, for example. — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) February 16, 2023

Al momento il nuovo aggiornamento è ancora in piena fase di test e non sappiamo con certezza quando potrà essere rilasciato, ma se anche voi avevate notato che alcuni giochi giravano inspiegabilmente con prestazioni inferiori alla norma, la patch di Steam Deck potrebbe riuscire a risolvere definitivamente il problema. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nella nostra recensione dedicata vi avevamo raccontato che le prestazioni si erano rivelate in molti casi sorprendenti, ma vi avevamo anche avvisato di prestare molta attenzione all’ottimizzazione e alle opzioni: questo aggiornamento dovrebbe consentire una maggiore possibilità di scelta. Se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo alla nostra guida completa della console.

Nel frattempo, Valve ha già annunciato di aver iniziato a pensare a numerose idee per un successore di Steam Deck, ma chi sperava in prestazioni grafiche migliori resterà inevitabilmente deluso.