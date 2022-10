Steam vi offre 2 giochi gratis per il fine settimana: c’è un grande horror

Anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti un’interessante selezione di giochi gratuiti a tempo: da questo momento potete dunque scaricare 2 nuovi titoli in omaggio, senza alcun costo aggiuntivo.

Tra i nuovi giochi gratuiti è stato anche selezionato un popolare survival horror multiplayer: stiamo naturalmente parlando di Dead by Daylight, il fenomeno di Behaviour Interactive disponibile anche su Xbox Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon).

Un titolo che, curiosamente, è stato appena offerto in omaggio per il fine settimana anche per gli utenti su console Xbox, ma che non è l’unico regalo temporale di Steam per il fine settimana: da questo momento potete infatti divertirvi anche con il divertente Arkanoid Eternal Battle, una nuova edizione del grande classico reso disponibile per l’acquisto proprio nelle scorse ore.

Si tratta dunque di due titoli estremamente differenti tra loro, in grado di rispondere alle diverse esigenze degli utenti su Steam: ricordiamo che non sarà necessario effettuare alcun acquisto sullo store di casa Valve, ma solo essere in possesso di un regolare account.

Dead by Daylight non ha certamente bisogno di presentazioni: si tratta dell’horror multiplayer in cui un killer dovrà dare la caccia a 4 sopravvissuti, in livelli generati proceduralmente e in partite che non saprete mai come andranno a finire.

Arkanoid Eternal Battle è invece un’esperienza molto più rilassante: potete riscoprire il grande classico “rompi mattoncini” in una versione rinnovata con nuove modalità, effetti, bonus e veste grafica rivisitata, mettendovi perfino alla prova nella modalità battle royale fino a 24 giocatori.

Potete scaricare da adesso questi nuovi giochi gratis del weekend di Steam tramite i seguenti link: segnaliamo che Arkanoid Eternal Battle sarà disponibile gratuitamente per 30 ore dal momento in cui scriviamo questo articolo, mentre per Dead By Daylight avrete invece 4 giorni di tempo.

Prima di lasciarvi ai rispettivi download, dobbiamo ricordarvi che purtroppo Dead by Daylight non è compatibile con la console ibrida Steam Deck: se siete curiosi di scoprirne di più, trovate tutte le informazioni che vi servono nella nostra guida completa alla piattaforma di casa Valve.

E se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da scaricare sul vostro PC, non dimenticatevi di riscattare l’ultima imperdibile doppietta di regali su Epic Games Store.